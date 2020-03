NÆRMERE ET FORBUD: Klare råd fra landets fylkesmenn gjør at det sannsynligvis nærmer seg et forbud mot å være på hytta Foto: Geir Olsen

Fylkesmennene vil ha hytteforbud nå

I går bad regjeringen fylkesmennene om råd i den betente hyttekonflikten. Nå er svarene kommet. Syv av landets fylkesmenn ønsker et forbud nå mot å oppholde seg på hytter som ikke er i egen kommune.

– Jeg ber også om et klart råd om forbud er eneste løsning slik situasjonen er nå sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til VG onsdag.

Nå har hun fått klare svar. Syv av 11 fylkesmenn ønsker at regjeringen nå iverksetter «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer».

I sine svar skriver fylkesmennene i Oslo og Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark at kommunene melder om at dette fortsatt er en betydelig utfordring, og tilrår derfor at forbudet innføres nå.

Fylkesmannen i Trøndelag påpeker i sitt svar at det fortsatt er et problem med at folk vil være på hyttene sine. Det er også stort press på kommunene for å få tillatelse/dispensasjon til å benytte fritidseiendommene.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kunne ikke gi en entydig tilbakemelding, basert på kontakten med kommunene. Embetet melder at om lag halvparten av kommunene ønsker et forbud, og om lag halvparten ønsker det ikke.

Fylkesmannen i Agder tilrår at man er avventende og ser om den vedtatte bestemmelsen sammen med god informasjonen om begrunnelsen for denne vil være tilstrekkelige virkemidler. Fylkesmannen i Rogaland ser det ikke som nødvendig at §5 i forskriften trer i kraft på det nåværende tidspunkt.

Flere av embetene trekker særlig frem at det er usikkerhet blant kommunene om påskeutfarten til fritidseiendommene, og at det derfor er tilrådelig med forbud i god tid før påske.

FIKK RASKE SVAR: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. bad om raske svar fra landets fylkesmenn. Det fikk hun.Foto: Frode Hansen Foto: Frode Hansen

Onsdag kom også helseminister Bent Høie med en klar beskjed til hytteeierne om å fokusere på fellesskapet.

– Det er ingen grunn til å belaste hyttekommunen din ved å søke om dispensasjon ved å ringe rådmannen eller kommunelegen for å spørre om akkurat du kan være på hytta. Det handler ikke om deg lenger, det handler om oss. Skal vi lykkes med dette, så må vi som har hytter nå ta dette på alvor og tenke på at disse kommunene har nok med å ta vare på egen innbyggere, sa Høie.

Det var søndag regjeringen vedtok en ny forskrift som blant annet forbyr folk å være på en hytte i en annen kommune enn der de bor. Men denne delen, paragraf fem av forskriften er foreløpig ikke trådt i kraft.

Folk som bryter forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune enn hjemkommunen, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel, opplyste riksadvokaten i et rundskriv mandag.

VG har tidligere i dag omtalt noen av de problemene som de store hyttekommunene sliter med i forhold til enkelte hytteeeiere i sin kommune.

Ordfører Petter Rukke i Hol kommune i Hallingdal for eksempel er både sjokkert og oppgitt over enkelte hytteeieres oppførsel etter at de fikk beskjed om å reise hjem.

– Vi har fått krav fra noen om delvis tilbakebetaling av eiendomsskatt og avgifter som vann og avløp. Som om vi skulle ha tid til å forholde oss til dette akkurat nå.

Publisert: 19.03.20 kl. 15:32

