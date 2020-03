TAR REGNINGEN: Regjeringen betaler for barnehage- og SFO så lenge det er corona-stengt, forteller kunnskapsminister Guri Melby (V). Her er hun avbildet da hun får øye på eget barn på Slottsplassen sist fredag. Foto: Trond Solberg, VG

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO i corona-perioden

Regjeringen tar barnehage- og SFO-regningen for foreldre i tiden med corona-stengning, bekrefter kunnskapsminister Guri Melby (V) overfor VG.

Barnehagene får dermed fullt kompensert tapet ved å holde stengt, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Slik unngår vi permitteringer i barnehagene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Hun startet i jobben sist fredag den 13. mars, samme dag som barnehager og skoler ble corona-stengt.

TOMME SMÅ STOLER: Ansatte i Lillehammer idrettsbarnehage vasket sist fredag ned barnehagen etter beslutningen om stenging fra regjering og helsemyndigheter. Foto: Geir Olsen, VG

Den pålagte og omfattende stengningen har økonomiske følger for både foreldre og barnehager.

Derfor har Melby og resten av regjeringen nylig bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekket sine økonomiske tap. I tillegg skal barnehagene fortsatt få utbetalt det vanlige tilskuddet fra kommunene de tilhører.

Tiltaket vil koste omtrent én milliard kroner, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet.

– Dette vil gi barnehagene økonomiske rammevilkår som er stabile, og jeg forventer at vi unngår permitteringer. Hvis noen barnehager likevel skulle permittere ansatte, vil kompensasjon og tilskudd bli avkortet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Regjeringen bestemte torsdag 12. mars at alle landets barnehager og skoler ble stengt fra 12. mars til og med 26. mars.

Forlenget stengning?

– Perioden kan bli forlenget, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen tirsdag. Det presiseres også at Helsedirektoratets retningslinjer for stengning av så vel skoler som barnehager gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov samt barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.

Barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern, derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig.

Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet. Det er to muligheter for å få tilbud: Personell i kritisk samfunnsfunksjon Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at: Barnet skal være under 12 år.

Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.

Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet) Vis mer

– Barnehagene har en viktig oppgave med å passe barn av personer som arbeider med samfunnskritiske oppgaver. I tillegg sikrer tiltaket med at regjeringen tar barnehage- og SFO-regningen barnehagetilbudet til titusener av barn den dagen situasjonen er over, og barna skal tilbake til barnehagen, sier Melby.

FORNØYD: Anne Lindboe, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL). Foto: Roger Neumann

– Her skal vi stille opp

Det er gode nyheter, mener Anne Lindboe, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL).

– Jeg er veldig glad nå på vegne av alle barnehagene der ute.

Hun varsler at de private barnehagene skal takke ved å strekke seg ekstra for å holde åpent for barn med foreldre som arbeider med samfunnskritiske oppgaver.

– Her skal vi stille opp, sier Lindboe til VG.

– Det er veldig gode nyheter for alle de ansatte i barnehagene våre, som slipper å bekymre seg for foreldrebetaling. Det er mange som opplever tøffe tider med mulige permitteringer og nedgang i inntekt.

Publisert: 17.03.20 kl. 16:17 Oppdatert: 17.03.20 kl. 16:30

