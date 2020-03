VURDERER Å STENGE: Daglig leder ved restauranten Mantra, Rishika Sharma (24) og moren Rachna Sharma (47) vurderer å stenge restauranten midlertidig. Foto: Frode Hansen

Restaurant vurderer å stenge: – Aldri opplevd lignende

Lukkede dører og lapper som oppfordrer til avstand preger serveringssteder i Oslo.

På en pressekonferanse torsdag annonserte statsminister Erna Solberg (H) en rekke alvorlige tiltak i kampen mot coronaviruset.

Torsdag er over 700 mennesker i Norge smittet og en person har dødd.

I tillegg til at skoler, barnehager, biblioteker og treningssentre stenges, rammes serveringsbransjen hardt.

Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys.

Tiltakene gjelder fra 12. mars klokken 18.00 til og med 26. mars 2020.

Få gjester

I den familiedrevne indiske restauranten Mantra sitter det gjester ved kun to av bordene. Daglig leder Rishika Sharma (24) forteller at det har hatt mange kunder så langt i år, men det har endret seg de siste dagene.

Sharma forteller at de sterkt vurderer å stenge restauranten midlertidig.

– Vi støtter myndighetenes anbefaling og ønsker ikke å få noen smittet, sier hun.

Mor Rachna Sharma (47) forteller at familien har drevet restauranten i Dronningens gate i syv år, men aldri opplevd å måtte stenge.

– Jeg har aldri opplevd lignende, sier hun.

Sharma forteller at en stenging vil gå utover økonomien til restauranten, men at de er helt enige i tiltakene fra regjeringen.

Lapper skal sørge for avstand

På kafeen Backstube i Storgata i Oslo sitter kompisene Gudmund Furuseth (70) og Haji Dukureh (26). Her møtes de hver dag, men nå må de sitte med en stol mellom seg.

AVSTAND: Gudmund og Haji drikker kaffe sammen hver dag på Backstube i Storgata – torsdag med en stol mellom seg. Foto: Frode Hansen

– Jeg likte det først ikke fordi jeg vil sitte ved siden av ham, men man må respektere det, sier Dukureh.

På kafeen er det plassert ut lapper som oppfordrer folk til å sitte med en meters avstand mellom seg. Furuseth synes det er bra med slike tiltak.

– Det er så lett å glemme seg, sier han.

ANNENHVER: På kafeen Backstube oppfordres det til å sitte på annenhver sete. Foto: Frode Hansen

Furuseth beveger seg mye rundt i byen og sier at han har lagt merke til mindre folk og trafikk den siste tiden.

– Foreløpig tar jeg ikke dette så veldig innover meg, men jeg sto over en T-bane som var veldig full tidligere, sier han.

De nye tiltakene betyr at barer som ikke serverer mat og kan sørge for at folk holder en meters avstand, må stenge.

På døren til den kjente baren og destilleriet Himkok henger det kun en lapp på døren om at de holder stengt inntil videre på grunn av det nye coronaviruset.

BEKLAGER: På døren til destilleriet og baren Himkok beklages det for at de nå stenger dørene som følge av Covid-19. I 2019 havnet baren på 17. plass på listen «The Worlds 50 Best Bars». Foto: Frode Hansen

Barsjef: – Man må stille opp

En annen bar som må ta konsekvensene av de nye tiltakene, er Sir Winston i Karl Johans gate. Baren stenges frem til 26. mars 2020.

– Alle som jobber her permitteres og studenter som jobber ekstra får ikke den inntekten de trenger, forteller barsjef Robert Neerbye.

BARSJEF: Robert Neerbye har jobbet på Sir Winston i 14 år. Han forteller at både stamgjester og turister tar turen innom baren som nå stenges midlertidig. Foto: Frode Hansen

Barsjefen uttrykker bekymring for økonomien til de ansatte, men har også forståelse for tiltakene.

– Det er jo trist, men man må stille opp, sier Neerbye.

Flere gjester i lokalet sier til VG at de synes det er kjedelig at stedet stenger de neste ukene.

Tidligere torsdag sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes at regjeringen må komme med tiltak for lavtlønnede som blir permittert.

– Vi forventer at det vil komme tiltak for de lavtlønnede som blir permittert. Krisen vil være økonomisk ruin for mange enkeltmennesker og familier, ikke bare for bedriftseiere, sa han.

Moxnes og resten av opposisjonen uttrykte også støtte til regjeringen for tiltakene som ble lagt frem torsdag.

Regjeringen har varslet at de vil legge frem konkrete tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av coronautbruddet fredag.

