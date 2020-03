GOD PLASS: Det var folketomt ved Holmenkollen t-banestasjon lørdag formiddag. Foto: Annika Byrde

Avlyste folkefesten for å unngå T-bane-smitte – «Kollen-ekspressen» går likevel

Holmenkollen Skifestival ville stenge arrangementet for publikum og ba folk holde seg unna skogen rundt. Samtidig går T-banen ekspressrute til Holmenkollen.

– Det provoserer meg når Ruter har blitt gjort oppmerksomme på at skifestivalen er delvis avlyst. Noe av begrunnelsen er nettopp at man fryktet stor tilstrømming til T-banen, og at den kunne være stappa full og at det var potensiell fare for å bli smittet, sier John Peter Tollefsen (71).

Han reagerer på at Ruter ikke har endret tilbudet etter at Holmenkollen Skifestival besluttet å gjennomføre uten publikum. Lørdag melder Røde Kors om fyllefest blant enkelt svært unge tilskuere, og politiet ber foreldre hente hjem fulle barn.

– I stedet for å tilby folk å kunne komme seg skikkelig ut av marka med ordinære ruter til Frognerseteren, opprettholder de at T-banen kun går til Holmenkollen.

SKULLE GJERNE VÆRT I MARKA: John Peter Tollefsen (71) er misfornøyd med at T-banen går ekspressrute til Holmenkollen – på tross av at Holmenkollen Skifestival har bedt folk bli hjemme. Foto: Privat

Ruter: Risikerer smitte ved nedskalering

«Oslo kommune er redd for smittefaren relatert til koronavirus når folk står tett i tett på T-banen opp til arrangementet. De fleste reiser til og fra Holmenkollen nettopp med T-banen», skriver Holmenkollen Skifestival på sine nettsider.

Likevel kjører linje 1 som planlagt: Fra Frøen, stoppet vest for Majorstuen, til Holmenkollen.

– Ellers måtte vi stengt ned tilbudet. Det er ganske kort varsel å endre et så omfattende opplegg tilbake igjen, og det var usikkerhet om hvor mange som ville reise opp uansett. Så man bestemte seg for å beholde det opprinnelige driftsopplegget for å sikre kapasitet til de som dro opp uansett, sier Sofie Bruun, pressevakt i Ruter.

Målet er å unngå nettopp den økte smittefaren som var årsaken til at publikum ble stengt ute fra Holmenkollen Skifestival.

– Hvis vi nedskalerer tilbudet vårt vil vi skape mer trengsel for dem som da velger å dra opp. Så sikrer vi i hvert fall kapasitet så folk har mulighet til å holde god avstand.

Tollefsen, som er tidligere bystyrevara for Høyre i Oslo, mener likevel at Ruter burde endret rutene etter at beskjeden om publikumsnekt kom.

– De kunne ikke forutse det, men såpass smidige bør de være. Hvis de kjører en og annen ekstrarute til Holmenkollen, fair enough.

– Provoserer

– Hadde du tenkt deg opp i marka i dag?

– Definitivt! Ja, jeg snakket nettopp med sønn og barnebarn som lurte på hvordan i all verden de skulle komme seg oppover.

– En av tingene som provoserer er hvordan søren jeg skal komme meg opp. Jeg skulle gjerne gått sammen med dem inn til Kobberhaugen i dag.

– Pleier du å ta deg en tur i marka på lørdager?

– Ja, ja, ja! Hvis jeg ikke skal definere meg som markatraver, så er jeg ikke så langt unna. Jeg går ofte på lørdager, da er det litt stillere og roligere å gå innover. Jeg har tråkket løype til Skjennungstua, jeg.

Holmenkollen Skifestival ønsker ikke å kommentere Ruters T-bane-ruter.

– Vår oppfordring til publikum både i arena og ute i marka er å følge anmodningene om å ikke ta turen opp, sier presse- og mediasjef er Ola Tangen.

– Vi jobber tett sammen med kommunen, Sporveien, Ruter og politiet. Vi har en god dialog.

Publisert: 07.03.20 kl. 13:41

