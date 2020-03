SYK START: Stein Lier Hansen (t.h.) innledet forhandlingene i lønnsoppgjøret tirsdag, med motparten, Jørn Eggum i Fellesforbundet. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

NHO-topp varsler utsatte lønnsoppgjør

Fire personer tilknyttet NHOs forhandlingsdelegasjon i lønnsoppgjøret er i corona-problemer, sier forhandlingsleder Stein Lier-Hansen (NHO).

– Jeg kan bekrefte at fire medarbeidere i og tilknyttet vår forhandlingsdelegasjonen er rammet eller er til vurdering for om de kan forhandle videre. Jeg håper at vi klarer å gjennomføre forhandlingene i privat sektor, men jeg er i tvil, sier Lier-Hansen til VG.

– Med den eskaleringen vi nå ser i spredningen av coronaviruset i Norge, har jeg liten tro på at oppgjørene fremover, i offentlig sektor senere i vår, kan bli gjennomført. Vi risikerer at store deler av vårens oppgjør må utsettes til høsten, legger han til.

Han er leder i den største foreningen i arbeidsgivergiganten Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri, og leder lønnsforhandlingene i privat sektor.

– For puslete

Motparten er LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, hvor foreløpig ingen er rammet.

– Alle i vår delegasjon er friske og raske, sier kommunikasjonssjef Andre Nerheim i Fellesforbundet.

Lier-Hansen i NHO vil ikke gå i detalj om problemene i deres forhandlingsdelegasjon, men sier at det blant annet dreier seg om at en forhandler har reist hjem i karantene onsdag, fordi en vedkommende har hatt kontakt med, har fått påvist smitte.

– De andre er i ulike vurderingsfaser, sier han.

Nå går han kraftig ut mot helsemyndighetene og regjeringen.

– Jeg synes tiltakene de varslet tidligere uken, var en bra start, men når vi nå ser at antallet smittede i Norge er doblet bare på to dager, da må vi innse at vi må ta i bruk mye mer ekstreme tiltak enn det som hittil er foreslått.

– Hva må til?

– De er for puslete å begrense der folk treffes: Grensen på 500 er altfor høy. Jeg ser at Oslo i dag vedtok en grense på 100 mennesker. Det er bra, men Legeforeningen anbefaler 50 som grense for helsepersonell. Det kan vi like gjerne foreslå som en generell bestemmelse. Norsk Industri vil følge dette rådet inntil videre, sier Lier-Hansen.

– Vil stenge skoler i Norge

Etter onsdagskveldens vedtak i Danmark om å stenge skoler og barnehager, sier han:

– Look to Denmark, der har de skjønt det, sier han.

– Vi bør stenge skolene?

– Ja, jeg mener så dramatiske virkemidler må til. Stengning av skoler og barnehager er isolert sett viktige tiltak for å redusere hastigheten i smittespredning, men det krever god planlegging i forhold til følgeeffekter for familiene. Det er bra at Oslo og andre byer nå har skjønt alvoret.

– Det vurderes nå røde soner i Norge?

– Ja, det er bra. De må ikke vurderes, de må opprettes umiddelbart. Jeg mener myndighetene må innføre restriksjoner som gjør at vi stort sett holder oss hjemme de neste månedene.

– Vi må holde oss i leiligheten/huset med familien eller enslige; alene?

– Ja, skal vi stanse spredningen, er det akkurat det som må til. Bare de som må på jobb, må det. Resten bør jobbe hjemmefra. Folk får en stund glemme å gå på kino, konserter eller på restauranter – eller reise.

– Det vil ramme norsk næringsvirksomhet brutalt?

– Nei, det er eneste veien. Tar vi brutale virkemidler i bruk, så vil vi mye raskere kunne bekjempe coronaviruset. Norsk næringsliv er tjent med at smitteperioden blir kortest mulig.

Advarer mot å sammenligne med influensa

– Det virker veldig overdrevet?

– Ja, men det er bare fordi vi ikke har forstått konsekvensene av coronaviruset:

– Jeg vil på det sterkeste advare dem som sammenligner coronaviruset med influensa: Influensa er i all hovedsak et sesongbetont virus, som dør ut av seg selv når våren kommer. Corona-viruset er helt annerledes og lever til den knekkes.

– I Kina har antall nye smittede gått ned?

– Ja, men det er fordi de har tydd til ekstreme tiltak og stengt store områder med mange millioner mennesker. De har politi og militære i gatene og sørger for at folk ikke samles. De handlet og gjorde det som eksempelvis Italia ikke gjorde. Derfor har viruset fått spredt seg mye i Nord-Italia.

Han sier at de de siste dagene har jobbet mye med å sette seg inn i hva coronaviruset er.

– Corona-viruset forsvinner ikke

Han advarer akkurat nå mot åpne landskap hvor medarbeidere ikke har faste plasser.

– Du skal bruke mye Antibac for å fjerne smittefaren fra han eller hun som brukte kontorpulten før deg. Corona-viruset forsvinner ikke fra skriveplaten på 9–10 dager: Mot 3–4 dager for et influensavirus.

Han sier han ikke er redd for at mange vil dø.

– Nei, jeg og de fleste tåler godt å bli smittet. Men ikke eldre og syke. Det er ikke at folk blir syke eller dør som er den store utfordringen for vårt samfunn. Det er et viruset som må bekjempes før vi kan leve normalt igjen.

