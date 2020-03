HØYT OG LAVT: Mamma og minister Guri Melby har hatt mer effektive dager enn da hun forsøkte seg med hjemmekontor fredag. Sønnene Eiliv (4) og Lavrans (2) var i høy grad til stede da skole- og barnehagestatsråden ville få unna noen saker og e-poster på PC-en. Foto: Kunnskapsdepartementet

Melby fra hjemmekontor: Ingen har fasit på om skolestenging var rett

– Ingen har fasitsvaret på om det var riktig å stenge barnehager og skoler, minner Guri Melby om etter sin første uke som kunnskapsminister. Hun er forberedt på kritikk av at Norge har handlet annerledes enn nabo Sverige.

Nå nettopp

– Men jeg tror vi har handlet riktig ved å stenge barnehager og skoler. Vi har forsøkt å være føre var. Jeg ville vært mindre bekvem med en sjanse for at vi ventet for lenge med å stenge. Men vi vet jo ikke hva som er riktig tidspunkt. Så ærlig må jeg være, sier den den ferske skole- og barnehagestatsråden åpent.

FORRIGE FREDAG: Guri Melby møter sønnen Lavrans og familien med favnen full av blomster på Slottsplassen - etter at statsminister Erna Solberg enda en gang har presentert nye statsråder. Foto: Trond Solberg, VG

Fredag forsøkte Guri Melby kombinasjonen minister og mamma med sønnene Eiliv (4) og Lavrans (2) hjemme på Hasle i Oslo. Det gikk sånn passe.

Guri Melby har vært skole- og barnehagestatsråd nærmest døgnet rundt i en uke.

Guttene hennes, som i likhet med svært mange andre, må være hjemme når barnehagen er stengt, føk rundt høyt og lavt i pur glede over mammas nærvær. Den nye kunnskapsministeren rakk riktignok å få unna tre saker og svare på noen e-poster. Men toåringen og fireåringen var ikke videre interessert i mammas forsøk på hjemmekontor.

FÅR PRØVE: Eiliv (4) får taste på selveste statsråd-PC-en til kunnskaps- og integreringsministeren - med kyndig veiledning av Guri Melby, som egentlig er lærer. Foto: Kunnskapsdepartementet

– Vi lekte litt gjemsel. Jeg benyttet anledningen til å bruke ekstra lang tid ved PC-en før jeg startet «letingen». Men det ble ikke særlig effektiv jobbing hjemmefra, sier Melby til VG.

Hun har fått med seg at i nabolandet Sverige er holdningen til stengte skoler og barnehager annerledes enn her.

les også Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO i corona-perioden

– Det er ikke motivert av smittevern å stenge skoler og barnehager. Å sette i gang tiltak lenge før de har en effekt, minsker ikke smitten. Det skaper bare kaos og problemer i samfunnet, slik vi ser i mange europeiske land som har stengt skolene, sa svenskenes generaldirektør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten tidligere denne uken.

HOLDER SKOLENE ÅPNE: Anders Tegnell er statsepidemiolog i Sverige. Han ser ennå ikke noe behov for at svenske skoler skal stenges som følge av corona-pandemien. Foto: Fredrik Sandberg/ TT NYHETSBYRÅN

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell fulgte opp ved å si at en spredning på skolen ikke er farlig , og at sykdommen ikke er farlig for barn. Tvertimot mener han det er tryggere for barna at de er på skolen, ifølge SVT.

– Jeg håper ikke vi kommer i en situasjon der vi må stenge skolene, sa Tagnell.

Melby og den norske regjeringen har en annen tilnærming.

– Ingen vet hva som er det riktige tidspunkt for å stenge skoler og barnehager. For de fleste barn går det bra med en en hjemmetilværelse med stengte skoler og barnehager. Men jeg er bekymret for barn og unge som ikke har det så godt hjemme. De må vi prioritere bedre ved å gi dem et barnehage- eller skoletilbud som med barn av foreldre med samfunnskritiske jobber, sier Melby.

les også Ber regjeringen vurdere stengte skoler til over påske

Hun har merket seg at også den svenske regjeringen forbereder en lov som skal gjøre det mulig å stenge alle skoler og barnehager dersom det blir aktuelt.

Først en av de nærmeste dagene går hun og regjeringen i Norge ut med om stengingen av skoler og barnehager skal forlenges - og om eksamen i 10. klasse og videregående opplæring skal avlyses.

Duppet av etter statsråd

I mellomtiden får Guri Melby også ta sin lille tørn på hjemmebane med sønnene. Hun sto tidlig opp sammen med sønnene fredag. De er som regel i gang fra klokken seks. Hun dro en tur på kontoret før statsrådsamlingen hos Kongen på slottet klokken 10.

Da var det barnas far som måtte ta hjemmeansvaret i mellomtiden - som de andre dagene denne uka. Så dro hun hjem for å jobbe og avløse barnas pappa, men duppet selv av da hun skulle legge minstemann til en formiddagsdupp klokken 12, og mistet verdifull arbeidstid med en sovende unge.

les også Oslo-rektor: - Våre elever rammes spesielt - fem-seks søsken i små leiligheter

Men så, endelig fikk Eiliv og Lavrans ha en tilstedeværende mamma mer eller mindre for seg selv resten av dagen. Hjemme.

Vil ikke skape frykt

– Vi har ikke snakket så mye om corona-epidemien med barna ennå. Eldstemann Eiliv har spurt litt. Men de har nok ikke noe begrep om dette viruset og hva det er. Det er like greit. Det ville nok lett ført til unødvendig engstelse, tror Guri Melby.

Klokken 15 var både hun og ungene litt lei av å være innendørs i det fine været, og gikk ut en tur. Først da følte Melby at hun fikk et slags frikvarter fra viruset.

les også 24 personer forteller: Slik er det å være smittet

Det har virkelig vært en spesiell og annerledes arbeidsuke for en fersk statsråd.

– Mesteparten av tiden har gått med til å håndtere coronaviruset. Det er en krevende og litt uoversiktlig situasjon for alle parter. Det er mye vi ikke har gode, klare svar på. Derfor er det så flott å se for eksempel den Facebook-gruppa der lærere bistår folk med kreative, flotte opplegg for hjemmeundervisning. Selv om skolene er stengte, lærerne hjemme og jeg ikke har fått hilse på noen, så har jeg fått et fantastisk første møte med norske lærere og skoler, sier Melby til VG.

Publisert: 22.03.20 kl. 12:17

Les også

Fra andre aviser