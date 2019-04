BÅRET UT: Kvinnen i midten av 30-årene ble mandag funnet drept på Strømmen i Akershus. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Strømmen-drapet: Kvinnen var utstyrt med voldsalarm

Den drapssiktede mannen hadde ikke besøksforbud mot ekskona, men hun var utstyrt med voldsalarm.

Det bekrefter politiet i morgentimene tirsdag. Politiet rykket mandag morgen ut til Strømmen i Akershus etter at naboer hadde meldt fra om en blodig mann med kniv.

Utenfor en leilighet i nabolaget fant politiet en død kvinne i midten av 30-årene med stikkskader, og det ble slått full drapsalarm. Kvinnen skulle vise seg å være mannens tidligere ektefelle. På åstedet fant politiet også en kniv, som de undersøker om er drapsvåpenet.

Den siktede mannen i starten av 30-årene har erkjent at han drepte ekskona. Han ble avhørt mandag ettermiddag, men politiet ønsker ikke å gå ut med detaljer fra avhøret. De var begge iranske statsborgere med opphold i Norge, og sammen har de en datter. Hun var ikke til stede under drapet, og er ivaretatt av barnevernet.

Fra før har politiet bekreftet at de kjenner til paret fra tidligere, og at de har vært i kontakt med dem om et «konfliktfylt forhold». I en pressemelding tirsdag morgen sier politiet at siktede ikke hadde besøksforbud mot ekskona, men hun var utstyrt med voldsalarm.

– Bakgrunnen for dette er et tidligere anmeldt forhold, der flere personer er involvert. Dette er opplysninger som tas med i den videre etterforskningen, skriver politiet.

Publisert: 02.04.19 kl. 09:16