FORSTÅR: Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier hun respekterer avtroppende justisminister Tor Mikkel Waras beslutning.

Jensen: – Tror ikke Waras politiske karriere er over

Frp-leder Siv Jensen verdsetter innsatsen til Tor Mikkel Wara, og forstår hans beslutning om å gå av som justisminister.

– Jeg vil takke Tor Mikkel for hans innsats som justisminister. Han har vært en god justisminister som har nytt stor respekt, både i fagmiljø og i det politiske miljøet, sier Jensen til NTB.

Tor Mikkel Wara opplyste torsdag ettermiddag om at han velger å gå av som justisminister, slik at han kan ivareta familien i en tøff tid. Det skjer etter knapt ett år i stolen som justisminister.

Jensen har forståelse for valget til Wara.

– Jeg har forståelse for og respekt for at han ønsker å få fratre i en krevende tid for han og hans familie. Tor Mikkel har gjort en formidabel innsats for Frp både nå og tidligere. Jeg tror ikke at hans politiske karriere er over med dette.

