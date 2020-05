HELSEMINISTER: Bent Høie. Foto: Terje Pedersen

Høie til unge etter 17. mai: – Hold deg hjemme om du kjenner på symptomer

På mandagens pressekonferanse kom helseminister Bent Høie med en oppfordring til de unge som feiret 17.mai.

Høie åpnet med å fortelle at det kanskje ikke var så rart at personer på 17.mai kunne ha vært tettere og flere enn hva som er anbefalt.

Han kom dermed med en beskjed til de unge som brukte nasjonaldagen til å feste.

– Dersom du i dagene som kommer får symptomer på luftveisinfeksjon, så må du holde deg hjemme og finne ut hvordan du raskt kan få testet deg for covid-19, sier Høie.

Han sier at symptomene man skal være oppmerksom på er litt vondt i halsen, forkjøla eller hoste og andre symptomer som feber, hodepine og muskelsmerte.

På spørsmålsrunden fikk han spørsmål om hva han selv tenker om hvordan 17.mai-feiringen foregikk, og særlig knyttet til de mange meldingene som kom av at unge var i store grupper.

– Vi har levd så lenge med restriksjoner, så alle glipper litt av og til. Det er forståelig når ungdom møtes etter så lang tid og har det gøy så er det vanskelig å holde den meteren, svarte Høie og fikk støtte fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Helseministeren dro også frem med en litt humoristisk tone at dette er symptomer som ikke er ulikt hva mange ellers opplever etter 17. mai hvis de har sittet litt for lenge ute i vårsola. Han trakk også frem at Norge nok en gang har god kontroll på smitten, og at gjennom sommeren og høsten fortsatt skal være god kapasitet for å bli testet for smitten.

Monica Mæland sa også litt om innreiseregler til Norge frem til januar som du kan lese mer om her.

Espen Rostrup Nakstad fikk også et spørsmål om hvordan han mener det har gått her til lands den siste drøye uken etter at flere har kunnet leve litt mer normalt enn ukene tidligere. Svaret han ga der var av det positive slaget.

– Ut fra det vi ser så mener vi det har gått bra. Folk holder avstand og husker det de har lært. Det som gjør at smitten kan vokse nå er at vi slapper av, eller om vi får smitte inn til landet som vi ikke klarer å fange opp. Klarer vi å unngå det så skal det gå bra, svarer Nakstad.

På pressekonferansen var justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), helseminister Bent Høie, assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

