To førere omkom i vogntogulykke

En mann i 30-årene og en mann i 50-årene mistet livet etter at to trailere kolliderte front mot front, og ble truffet av ytterligere et vogntog.

Det melder politiet i Nordland politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Politiet fikk melding om en ulykke på E6 ved Tømmernes i Hamarøy kommune klokken 22.30 onsdag kveld.

To sjåfører omkom i ulykken. Den ene er en svensk statsborger i 30-årene bosatt i Nordland, og den andre en mann i 50-årene bosatt i Troms.

Alle de involverte kjøretøyene er norskregistrerte, opplyser politiet.

– To trailere var kollidert front mot front. Ytterligere to trailere har kommet fra sørsiden og den ene har kjørt inni den forankjørende, mens den andre klarte å styre eget kjøretøy ut i grøfta, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet opplyser at de pårørende er varslet.

To andre personer ble lettere skadet i ulykken, og er kjørt til Nordlandssykehuset i Bodø.

Ifølge politiet er ikke årsaken til ulykken kjent, men det ble rapportert om glatt veibane og vanskelige kjøreforhold på stedet.

Natt til torsdag har politiet gjennomført tekniske undersøkelser på ulykkesstedet sammen med Statens vegvesens ulykkesgruppe.

E6 ved Tømmernes i Hamarøy er fortsatt stengt i forbindelse med opprydning på ulykkesstedet.

Politiet opplyser at de håper å få åpnet et kjørefelt på streknningen innen klokken 09.00 torsdag.

Publisert: 09.01.20 kl. 08:46 Oppdatert: 09.01.20 kl. 09:01

