Rykket ut til ulmebrann etter elbil-lading

Nødetatene rykket første juledags morgen ut til et rekkehus i Fjell utenfor Bergen, hvor lading av en elbil hadde ført til varmgang i en stikkontakt og ulmebrann inni en vegg.

Nå nettopp

Det skal ha vært en god del røykutvikling, men ingen synlige flammer, ifølge politiet.

Vest politidistrikt opplyser på Twitter at de har opprettet undersøkelsessak.

Det er foreløpig ikke klart hvilken type lader som ble brukt eller hvilket bilmerke.

Nytt anlegg

Operasjonsleder Tatjana Knappen opplyser til VG at carporten hadde tilknytning til et rekkehus.

– Rekkehuset var et nybygg med rundt fire leiligheter. De fire som var til stedet evakuerte seg selv. De hadde fått i seg noe røyk og ble sjekket av helsepersonell på stedet, sier Knappen.

Brannvesenet har kontroll på brannen. Vaktkommandør ved 110-sentralen, Tore Fanebust sier til VG at elanlegget var ganske nytt. Fanebust forteller at selve kontakten var på innsiden av huset.

– Brannvesenet har sjekket røykutvikling på innsiden av leiligheten. De har åpnet opp veggen og fikk stoppet spredningsfaren.

Advarer

Mange lader elbilen gjennom en tradisjonell husholdningskontakt.

Eksperter advarer imidlertid mot å lade elbilen gjennom en vanlig stikkontakt. Vanlige stikkontakter i garasjer og eldre elektriske anlegg er ofte ikke konstruert for å lade elbiler.

– Vi anser en på-veggen-lader som helt nødvendig ekstrautstyr til alle elbiler. Det er ikke direkte farlig å lade elbiler, de brenner ikke oftere enn andre biler, men det er mye tryggere å lade fra et sikkert anlegg med en egen kurs og kontakt som er laget spesielt for dette, har sjefingeniør for elektriske anlegg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jostein Ween Grav tidligere uttalt til VG.

Publisert: 25.12.19 kl. 09:19

