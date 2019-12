IS-FANGET: «Lance» sitter fast i skruisen. Dette bildet ble tatt tirsdag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Evakuerer minst én person fra «Lance»

ARKTIS (VG) Et legeteam har vurdert at det er behov for å evakuere en mann om bord på skipet «Lance». Dette skjer i dag.

Dette er en såkalt medisinsk evakuering, og det skjer i dag klokken 12. Helikopterturen opp til skipet tar cirka to og en halv time.

Onsdag meldte VG at kapteinen om bord ber om evakuering, da en av mennene om bord har gått tom for hjertemedisin. Den gang mente Hovedredningssentralen at evakuering ikke var nødvendig.

– Det er fint vær i området, og vi forventer ingen utfordringer, sier redningsleder Finn Sortland i HRS Nord-Norge til VG fredag morgen.

– Er det aktuelt å hente ut flere enn én person fra skipet?

– Hva de har planlagt med Sysselmannen (på Svalbard journ.anm.), kjenner ikke vi til. Vi jobber med å få i land den syke personen, sier Sortland.

Han vil ikke gå nærmere inn på kapasiteten til helikopteret.

På «Lance» var forberedelsene godt i gang allerede torsdag kveld, for mottak av et helikopter.

– Vi har ryddet helikopterdekk for snø og nå skal vi opp og sikre alt som er løst. Og legger ned rekkverket på helidekk, sier kaptein Stig Roaldsand til VG.

«LANCE»: Bengt Rotmo og Aleksander Gamme kan skimtes ved pulkene øverst til venstre over polarskuta «Lance». Foto: Jørgen Braastad, VG

Sitter fast i isen

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn ble hentet av skipet «Lance» den 8. desember, og har siden forsøkt å komme seg ut av isen som dekker Polhavet, uten å lykkes.

Skipet ligger presset fast i et dekke av hvit is, som ligger i store hauger både over og under havoverflaten.

«FORLANGET» EVAKUERING: Kaptein Stig Roaldsand håper på evakuering av så mange passasjerer som mulig. Bildet ble tatt da skipet forlot havn i Longyearbyen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Kaptein Stian Roaldsand har tidligere uttalt til VG at han ønsker at HRS henter ut så mange som mulig av passasjeren om bord, og bare la nødvendig mannskap være igjen, for å forebygge.

– Jeg vil ha på land så mye folk som mulig. Det er det jeg vil. Vi har en situasjon med mat og vi har en medisinsk situasjon for en person med hjertemedisin, sa Roaldsand.

Det er foreløpig ikke klart om flere enn én person skal hentes ut.

Børge Ousland og Mike Horn har gjort det klart at de ikke vil bli med hvis det skulle komme et helikopter til «Lance».

Matmangel

I en rapport til HRS tirsdag denne uka, påpekte kapteinen at det etter hvert vil bli begrenset med mat om bord. Det er en av grunnene til at han vil ha ut flere passasjerer.

«Situasjonen med begrenset proviantmengde begynner nå å melde seg, og siden situasjonen fortsatt er uavklart må vi nå fra i dag begynne å rasjonere», skrev Roaldsand.

Han understreket at folk ikke skal gå sultne, men at de må tenke fremover.

Fredag for en uke siden anslo kapteinen at skipet har proviant til en «ti til tolv dager til», at det er mer en enkelte matvarer enn andre. Blant annet er det mye selkjøtt om bord.

Publisert: 20.12.19 kl. 09:11

