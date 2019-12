JULEVASK: Her hopper Børge Ousland og Aleksander Gamme i isvannet i en råk saget på flaket skipet «Lance» står bom fast i. Foto: Jørgen Braastad

Tok julevasken utendørs på «Lance»

NORDISHAVET (VG) I tredve effektive minusgrader kastet mann etter mann seg uti isvannet utenfor «Lance». Deretter ble det champagne i badestampen.

Nå nettopp

Lille julaften badet Børge Ousland og Aleksander Gamme i råken, en sprekk i isen, som er saget utenfor skipet. Over gjennomsnittet modig, men det var i det minste to grader og relativt vindstille.

På julaften, da flere hadde mannet (eller kvinnet) seg opp til bading, var det 13 minusgrader og skikkelig vind. I alle fall tredve effektive minusgrader.

Og bading ble det:

– Hverdagene her kan bli ganske like og ensformige. Å jobbe på isen, spise mat, drikke litt kaffe og lese bok. Så når vi først ligger fast i verdens største basseng, måtte vi ta julevasken utendørs, sier Aleksander Gamme til VG.

Isfast i isødet

Skipet har ligget fast på det samme isflaket siden fredag 13. desember. Det befinner seg i Nordishavet fordi ekspedisjonen til Børge Ousland og Mike Horn leide det inn for å hente dem etter deres ekspedisjon over polen.

Det har blitt hamret, sagd, slått og slitt i dette isflaket i elleve dager i strekk – uten at skipet har rikket seg. Isen og råkene som dannes i den oppfører seg som en labyrint ut mot åpent hav, og drives av hav- og vindstrømmer.

Så langt har ingen av de 19 personene om bord på Lance vært under vannoverflaten – med unntak av da Mike Horn hadde et dramatisk møte med en råk mot slutten av ekspedisjonen. Men nå var det villet – og mange ville bli med.

KALDEST I LUFTEN: Kaptein Stig Roaldsand synes vannet var varmere enn ventet – og det å komme opp aller verst. Han har aldri hatt en så høytidelig julefeiring til sjøs som denne gangen. Foto: Jørgen Braastad

Fra isvann til badestamp

Først uti var Aleksander Gamme og Børge Ousland.

De hoppet uti til hodet var begravd i Polhavet og isvannet sluttet seg rundt dem. Så gikk det veldig fort opp. For det er mye varmere i vannet enn det er i lufta. Det er først når du kommer opp at det virkelig blir kaldt. Virkelig.

Kapteinen Stig Roaldsand skulle ta på seg en kjeledress, men slet med å få den på.

– Det var ikke så kaldt som jeg trodde i vannet. Det var kaldere å komme opp. Jeg frøs sånn at jeg ikke fikk igjen glidelåsen. Så det var jævlig kaldt. Men det var godt å komme i stampen, sier Roaldsand.

For etter å ha løpt over isen, må du klatre opp leideren (stigen), så løpe over dekk, opp en trapp, over nok et dekk, og opp enda en trapp før redningen åpenbarer seg: Badestampen.

– Jeg utfordret først Børge i går. Det som er kult er at nesten alle ble med til slutt. Til og med kaptein Stig, sier Gamme.

Kapteinen, franskmannen, sveitseren, dansken, Knut Espen Solberg og VGs journalist tok seg alle en dukkert i råken. Etterfulgt av mye rop, hyl og bannskap i de minst 30 til 50 sekundene før det varme vannet i badestampen traff huden.

Kosen som er spart opp til julaften kunne nå omsider nytes. Derfor ble det delt ut glass med champagne og whisky i stampen.

– Det betyr veldig mye. Jeg har feiret jul på havet mange ganger. Men det har aldri vært så høytidelig som denne gangen her, og med Solberg som leste juleevangeliet. Det var spesielt, sier kaptein Roaldsand.

VARM STAMP: Etter isbadingen bar det rett i stampen med skål og hygge. Deretter ventet julemiddagen om bord. Foto: Jørgen Braastad

Det som har blitt erklært som den beste julegaven av skipets utnevnte «julegeneral» Knut Espen Solberg er imidlertid værmeldingen som kom inn i dag. For det ga håp.

– Fra og med i morgen er det liten til stiv kulding fra nordøst. Det er bra. Jeg håper at det mer stiv kuling enn liten. Jeg håper at isen bryter opp, sier kaptein Roaldsand.

Følg VGs reporter og fotograf om bord på Lance her.

Publisert: 24.12.19 kl. 20:15

Mer om

Flere artikler