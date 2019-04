KREVER TYDELIGHET: Trude Brosvik, toppkandidat til fylkestinget i Vestland på KrFs landsmøte. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrF-topp: – Dette hadde vi aldri akseptert om vi ikke satt i regjering

SOLA (VG) Flere KrF-ere krever en tydeligere uttalelse om håndteringen av barn av norske IS-kvinner i Syria. Fylkestopp Trude Brosvik i Vestland mener et KrF utenfor regjeringen aldri hadde akseptert å skille foreldre og barn.

– Først ville de jo ikke hjelpe noen. Så kom foreldreløse, og nå er det det kanskje alle barn, hvis ikke foreldrene blir med. Jeg synes at det er litt utpressing. Og det står i alle fall ikke i samsvar med KrFs familiepolitikk. Jeg tror heller ikke det er i samsvar med den internasjonale barnekonvensjonen som vi har sluttet oss til, sier Trude Brosvik, toppkandidat til fylkestinget i Vestland, til VG.

Regjeringen, som KrF nå er en del av, har gått inn for å hente foreldreløse barn fra Syria , og gikk senere ut og sa at de ville hente alle barn. Men kun dersom mødrene blir igjen, og frivillig gir dem fra seg.

Dette mener Brosvik at KrF aldri hadde akseptert om de ikke satt i regjering.

– Vi hadde aldri akseptert som et premiss at man skulle skille foreldre og barn.

Hun mener at hvis barn som har foreldre hentes hjem, burde foreldrene straffeforfølges i Norge for det de har gjort.

– De som er norske statsborgere, har vi et ansvar overfor. Og jeg tror ikke det er klokt å begynne å lage spesielle lover eller innstramminger bare for å hindre dette.

– Opplever støtte

Fra talerstolen på KrFs landsmøte i Stavanger, presset flere delegater partiledelsen på KrFs håndteringen av barn av IS-kvinnene i Syria, og samlet seg om å kreve en tydeligere uttalelse i saken. En av dem, var Trude Brosvik.

– Jeg opplever at det har støtte i salen, sier hun til VG.

Selv om hun sier at det ikke er noen som ønsker å få IS-krigere inn i Norge, mener Brosvik det er bedre enn alternativet. Hvis man ikke henter barna, tror hun det kan bli en større sikkerhetsutfordring.

– Hvis de ikke blir hjulpet nå, men har et norsk pass, eller vil ha rett på det når de omsider kommer seg til en utenriksstasjon. Hvis de da får det, det vil jo være mye verre å integrere dem. Så jeg tenker for sikkerheten til norge, er jo det beste at de kommer nå.

Bollestad: – Vår plikt å hjelpe alle barna

Fungerende partileder Olaug Bollestad, som snart gir fra seg plassen til den nye nestlederen Kjell Ingolf Ropstad, tok selv opp saken om IS-kvinners barn i sin innledende tale til landsmøte.

– KrF har hele veien ment at det er vårt ansvar og plikt å hjelpe dem uansett. Da trenger også de ungene som sitter i leirer vår hjelp. Vi vet, og alle vet, at det ikke er en enkel løsning på dette, sa hun, og lovet at KrF ville hjelpe alle barna, selv om regjeringen begynner med de foreldreløse.

FUNGERENDE PARTILEDER: Olaug Bollestad er fungerende partileder i KrF, til Kjell Ingolf Ropstad tar over etter valget på landsmøtet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Men Brosvik mener regjeringen og KrF burde være tydeligere på prinsippene hele veien, uansett om det kan være vanskelig og komplisert å hente hjem barna.

– Alle har forståelse for at dette kan være vanskelig og krevende og at det må tas noen vurderinger underveis. Men vi må være tydelige på at disse barna har noen rettigheter, og som Olaug sier - vi har noen plikter her.

Utålmodighet

En av annen som håper at alle de norske barna av IS-kvinner kan komme hjem er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra Telemark, ifølge NTB

– Jeg forstår veldig godt den utålmodigheten du hører på landsmøtet her om at dette også må omfatte flere barn, sier han til nyhetsbyrået.

Saken om hva man skal gjøre med barna av norske fremmedkrigere, har vært vanskelig å svelge for mange i KrF. Den kommer tett på KrFs hjertesaker om både barn, og internasjonalt hjelpearbeid.

Bekkevold håper debatten kan motivere KrFs regjeringsmedlemmer til å gjøre en enda større innsats i regjering.

