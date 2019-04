«THE NIGHT KING»: Denne karen dukket opp på Trondheim politistasjon mandag morgen. Foto: Politiet

Politiet i Trondheim med «Game of Thrones»-spøk

På Facebook hevdet politiet å ha pågrepet «The Night King», som er en fryktet fiende i Westeros.

Oppdatert nå nettopp







Politiet avslørte i morgentimene mandag at de har pågrepet en person som i lengre tid har truet med å legge store landområder øde. Det er ikke spesifisert hvor mannen kommer fra, annet enn at han er «nordfra».

– Han har også påført en gammel, verneverdig mur uopprettelige skader og alvorlig skadet dyreliv i området, skriver politiet i et Facebook-innlegg.

les også TV-anmeldelse «Game of Thrones» sesong åtte

De benytter også sjansen til å takke oppmerksomme borgere for tips gjennom natten. Seksjonsleder for forebyggende patrulje på Trondheim politistasjon, Torkjel Rendal, innrømmer imidlertid overfor VG at det ikke er selveste «The Night King» som er pågrepet.

– Nei, det er ikke den ekte.

– Det er rett og slett en spøk, hvor en politibetjent har tatt på seg maske og laget en liten reportasje på Facebook. Vi har fått mange likes, sier han.

IKKE EKTE: Politiet innrømmer at det bare er en politibetjent i maske som poserer på bildene. Foto: Politiet

I natt var det nemlig premiere på den åttende og siste sesongen i « Game of Thrones », hvor «The Night King» er ventet å utgjøre en stor trussel mot vanlige døde i Westeros-universet.

Politiets markering av premieren blir stort sett hyllet i kommentarfeltet.

«Dere ruler. Etter denne bragden er det bare å ønske en velfortjent god påske», skriver én.

les også VGs store «Game of Thrones»-quiz

Flere uttrykker lettelse over at vedkommende ikke får gå rundt i Trondheims gater lenger, mens andre kritiserer politiet for å avsløre handlingen i den populære serien. Et par synes ikke noe om stuntet, som de mener er feil bruk av ressurser.

– Dette er ikke noe som har tatt ressursene våre, vi hadde ikke gjort dette om det hadde vært mye å gjøre i natt. Det tar ikke så mye tid å lage, sier Rendal.

Han forteller at det er viktig for politiet å være synlige i sosiale medier, og at de legger ut denne type innlegg for å få god kontakt med publikum.

les også «Game of Thrones»-stjerne avslører sykdomsdrama

– Det er verdifullt for oss. Vi får ofte meldinger på Messenger midt på natten, som går på siden av operasjonssentralen. Det er dit vi må komme til slutt, å ha kontakt med publikum på nett og sosiale medier.

– Det må være lov å ha det artig, legger han til.

Publisert: 15.04.19 kl. 09:30 Oppdatert: 15.04.19 kl. 09:49