Mann i 40-årene dømt til fengsel for overgrep mot stedatter

En mann i 40-årene er dømt til fem år og tre måneders fengsel for overgrep mot sin stedatter. Han må også betale 200.000 i oppreisning til henne.

Ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett som Adresseavisen siterer, er det bevist utover en hver rimelig tvil at mannen ved minst ti ulike anledninger hadde seksuell omgang med den da 13 år gamle jenta i 2017.

Det var jenta selv som fortalte sine foreldre om den seksuelle omgangen med stefaren. Hun opplevde det da ikke selv som overgrep.

Etter overgrepene ble kjent, ble mannen ilagt et besøksforbud mot jenta, som også inkluderte elektronisk kommunikasjon. Han ble også dømt for brudd på dette, da han blant annet hadde en viss kontakt med henne på Facebook i ettertid.

Mannen erkjente ikke straffskyld for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, eller for å ha brutt besøksforbudet.

Han innrømmet for retten at han ved fire eller fem tilfeller kysset stedatteren på munnen, men forklarte at det ikke var seksuelt motivert fra hans side, og at han lot det skje fordi han mente jenta hadde godt av det psykisk sett.

