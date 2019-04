PÅ SYKKELTUR: Dette bildet ble tatt da flaskeposten ble kastet for to år siden. Foto: Privat

Påskens flaskepostmysterium kan være løst

Oda (8) fra Andøya er høyst sannsynlig avsender av flaskeposten som endte opp langt vest på Island.

Flaskeposten ble funnet av Thorbjørg Jensdottir på Island 1. påskedag, og etter hva som sto der å dømme ble den sendt fra Norge.

«Hei. Jeg er 6 år. Jeg har en storebror som heter Ask.»

Og meldingen er signert med store bokstaver: ODA.

VG har fått inn flere tips om «mistenkte», blant annet fra Indre Østfold og Sandnes.

Men etter litt etterforskning har vi én hovedmistenkt. Oda Jacobsen, som nå er åtte år gammel, og bor på Bleik på Andøya.

– Det er jo min regnbue, sa Oda da jeg viste henne saken i VG, forteller mamma Tonje Jacobsen. Moren kjente igjen skriften fra datteren.

SØSKEN: Oda og broren Ask for omkring én måned siden.

Oda har selvsagt en storebror som heter Ask, og mamma husker godt at de to kastet flaskepost fra moloen på Bleik, og hun husker at dette skjedde for rundt to år siden.

Og grunnen til at mistanken forsterkes er noe Thorbjørg fortalte VG da vi snakket med henne 2. påskedag. Hun anslo nemlig at flasken ikke kunne være særlig eldre enn to år gammel.

Vi kan selvsagt ikke være hundre prosent sikre, men vi tror Oda Jacobsen er riktig flaskepost-sender.

– Jubelen stod i taket her, sier mamma Tonje Jacobsen.

