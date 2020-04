HOLDER STENGT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekrefter at ikke alle barnehager i Oslo åpner 20. april. Foto: Frode Hansen

Raymond Johansen: Ikke alle Oslo-barnehager åpner 20. april

Oslo kommune bekrefter nå at ikke alle barnehager åpner igjen 20. april. Byrådsleder Raymond Johansen ber også befolkningen forberede seg på at den gradvise oppmykingen vil føre til sterkere isolasjon for visse grupper.

Oppdatert nå nettopp

– Oslo er i en særstilling som episenter for coronaviruset i Norge. I år passerer vi 700.000 innbyggere. Vi bor tett og lever tett. Selv om vi begynner å se positiv effekt av tiltakene vi har satt inn i Oslo, er det sannsynlig at vi trenger mer tid enn andre steder før vi kan åpne opp igjen for fullt, skriver Raymond Johansen i en e-post til VG.

7. april vedtok regjeringen at barnehager skal åpne fra 20. april og at skolen for 1.-4. trinn skal åpne en uke seinere, altså 27. april.

Byrådslederen bekrefter nå at ikke alle barnehager åpner 20. april.

– De første barnehagene vil åpne mandag 20. april, men jeg kan bekrefte at ikke alle vil være klare til åpning fra den datoen. Foreldre vil få informasjon direkte fra barnehagen på når deres barnehage åpner, skriver han til VG.

Det går 37.000 barn i Oslos barnehager, fordelt på 730 forskjellige institusjoner.

– Kommunene har i smittevernloven blitt tildelt et stort ansvar, og det ansvaret tar vi, skriver Johansen.

les også Smittevernoverlege i Oslo bekymret for økning i øst: Mange bor trangt

Nærmere fase 3

Oslo har 27 registrerte smittetilfeller per 10 000 i befolkningen, mot 12 for hele landet, ifølge Helseetaten i Oslo sin dagsrapport fra 13. april.

Viruset er fremdeles i fase 2 i Norge, skrev Folkehelseinstituttet i en rapport 5. april. I samme rapport understreket de derimot at forskjellige deler av landet ser ut til å være i ulike faser av epidemien.

Slik VG har omtalt tidligere, ser det ut til at Oslo og omegn er nærmere fase 3 enn de fleste andre områder.

STERKERE ISOLASJON: Raymond Johansen ber Oslo-boere i risikogruppen om å forberede seg på mer isolasjon når skoler og barnehager åpner. Foto: Frode Hansen

les også FHI i fersk rapport: Oslo er nærmere fase tre av corona-epidemien

Veiledere

Kunnskapsdepartementet (KD) oppga forrige uke at de har satt i gang arbeidet med å lage konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte i barnehager og på skoler når disse gradvis åpnes igjen.

Veilederen for barnehager vil bli lagt fram innen 16. april, mens et kompetanseopplegg for skoler vil bli lagt fram innen 20. april, opplyste Kunnskapsdepartementet.

– Det skal være veldig klare retningslinjer for hvordan man skal drive barnehage. Disse jobbes det med å utarbeide nå, sa kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Det viktig at alle ansatte får god tilgang til informasjon, sa hun.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, sier til NTB at alle barnehager skal ha åpnet innen uken er omme, altså fredag 24. april.

– Alle barnehager vil etter planen åpne i perioden 20.–27. april, og skolene og AKS vil følge etter 27. april, sier hun.

les også Nakstad om de strenge corona-tiltakene: – Kan beskrives som et eksperiment

Sterkere isolasjon

FORSKJELLER: Mens noen Oslo-barnehager igjen kan åpne 20. april, kommer andre til å holde stengt. Foto: Mattis Sandblad

Johansen understreker at åpningen av Oslo-barnehagene forutsetter at kravene til smittevern blir fulgt, og at de kommunale tjenestene skal åpnes gradvis og kontrollert.

– Samtidig som vi gradvis åpner opp, må folk forvente at åpning også vil utløse enda sterkere isolasjon av de som er smittet eller er i en risikogruppe. I tillegg må folk fortsette med hjemmekontor og forholde seg til avstandskrav selv om barnehagene åpner.

Han legger til at han har stor forståelse for at mange familier nå har en krevende hverdag.

– Men de skal vite at vi ser dem og at deres bidrag er viktig for at vi raskest mulig skal komme tilbake til en normal situasjon igjen.

Publisert: 14.04.20 kl. 13:35 Oppdatert: 14.04.20 kl. 14:27

Les også

Fra andre aviser