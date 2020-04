Litt over halvparten tilbake i Strekkoden barnehage: – Veldig delte meninger

I Strekkoden barnehage i Oslo var 32 av 51 barn tilbake etter åpningen av landets barnehager. – Vi føler oss både forberedt og kompetente til å åpne, sier pedagogisk leder.

– Nå skal jeg bare legge med ned og sove i solen, sier pappa Niclas Thoresen, som for første gang på fem uker leverer barna i Strekkoden barnehage, sammen med mor Katarina Klar.

Emilia (1) og Isabell (3) gjemmer seg trygt bak foreldrenes ben de første meterne inn i barnehagen i Bjørvika, men blir raskt varme i trøya og er med ett høyt og lavt.

– De har gledet seg veldig, sier Thoresen.

Selv er han permittert og har tilbrakt mye tid hjemme med barna.

– De sier det er så enkelt med to, for da kan de leke sammen, men de slåss jo like mye. Det blir bra å komme litt tilbake til normalen.

SKUMMELT: Det var litt skummelt de første minuttene tilbake i barnehagen, men Emilia (1) og Isabell (3) ble raskt komfortable på den velkjente lekeplassen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Thoresen forteller at de har snakket med andre foreldre i barnehagen om åpningen, og ikke alle synes det er like fristende å sende barna tilbake.

– Det er veldig delte meninger blant foreldrene.

– Mer usikkerhet enn bekymring

Barneskoler og barnehager i Oslo kommune stengte fra og med 16. mars. Siden det har Strekkoden barnehage kun hatt inne barn med foreldrene som har samfunnskritiske funksjoner.

På pressekonferansen 7. april la regjeringen frem endringene i de videre tiltakene. Her ble det klart at barnehagene skulle åpnes 20. april.

– Å se den gleden barna har når de nå kommer tilbake er helt fantastisk, sier pedagogisk leder i barnehagen Katrine Skjevling.

– Vi tar dette på største alvor, og føler oss både forberedt og kompetente til å åpne.

POSITIV: Niclas Thoresen og Katarina Klar leverer Emilia (1) og Isabell (3) i Strekkoden barnehage for første gang på fem uker. – Det er helt fantastisk. Jeg tror dette skal gå bra, sier Thoresen. Foto: Helge Mikalsen

– 32 av 51 barn er tilbake første dagen. Har foreldrene i barnehagen uttrykt bekymring?

– Det er mer usikkerhet enn bekymring. Alt er jo usikkert nå. Så er det også foreldre som har større mulighet enn andre for å ha barna hjemme, så da kjenner de kanskje litt ekstra på den usikkerheten, sier Skjevling.

Leder i barnehagen Liv Engebretsen sier at de har gjennomført nødvendige tiltak for å kunne åpne barnehagen, hvor de er nøye med vasking og smittevernhensyn.

– Vi har aldri hatt sprit i barnehagen før, så det er jo det nye, ler hun.

Kun symptomfrie

I veilederen som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider, står det helt klart at syke barn ikke skal være i barnehagen. I tillegg er god håndhygiene og mindre menneskelig kontakt viktig, ifølge veilederen.

Barn kan altså komme i barnehagen når de ikke har noen symptomer på sykdom.

Barn og ansatte med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

ENERGI: Emilia (1) ville raskt opp i husken i barnehagen med mor Katarina Klar som dytter. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Har savnet vennen min

To som nå er veldig glade for at barnehagen nå begynner å fylles opp er tvillingene Hélen og Hercules (5).

– Jeg har savnet vennen min, Jonas, sier Hercules.

Tvillingene har fått være i barnehagen på grunn av foreldre med jobber som er definert som samfunnskritiske funksjoner. Men det har vært litt ensomt, og blitt mye Lego-bygging.

– Det er fint å være tilbake, for nå er det mye mer barn i barnehagen, sier Hélen.

SAMLET: Barna sier de har savnet å være i barnehagen. Her er Iver, Eskild, Hercules og Hélen sammen med pedagogisk leder i barnehagen Katrine Skjevling. Foto: Helge Mikalsen, VG

Alle ansatte tilbake

I sjekklisten til barnehagene går det blant annet frem at de «skal unngå større samlinger av barn» og det foreslås tre barn per voksen for småbarn (under tre år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Innen gruppene kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– Vi har delt barna inn i mindre grupper med faste voksne på alle gruppene, så det er minst mulig kontakt på tvers av baser. På avdelingen for store barn er det seks per voksen, mens det er tre småbarn per voksen, men vi er jo litt færre i dag i alle grupper, sier Skjelving.

Ifølge barnehageleder Engebretsen er alle ansatte i barnehagen tilbake på jobb.

Skjelving har selv astma og er dermed i risikogruppen ved coronavirus-smitte, men er ikke selv bekymret for å være tilbake i jobb.

– Jeg tror jeg kan gjøre mye mer nytte her for barna. Det tror jeg skal gå helt fint.

Publisert: 20.04.20 kl. 13:07 Oppdatert: 20.04.20 kl. 13:18

