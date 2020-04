PÅ HUGGET: Camilla Stoltenberg på den faste pressekonferansene om Covid-19-utviklingen i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

Folkehelse-Stoltenberg: Advarer mot å senke skuldrene

Corona-epidemien er under kontroll i Norge, ifølge siste risikovurdering. Men folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg advarer mot å senke skuldrene.

Nå nettopp

– Nei, det tenker jeg vi må passe oss for. Vi er glade for at utviklingen går riktig vei for oss i Norge. Men vi må ikke glemme at epidemien pågår der ute, og at vi er en liten del av en stor verden. Epidemien er global. Vi må ikke glemme betydningen av internasjonalt samarbeid og solidaritet for å håndtere pandemien, sier Stoltenberg til VG.

Tirsdag ettermiddag formidlet direktøren i Folkehelseinstituttet enda en gang siste risikovurdering så det ljomet mellom de tunge steinveggene på den faste pressekonferansen.

Nærmere å formidle et gledens budskap om den livsfarlige sykdommen har hun sjelden vært.

– Nå er denne smittebølgen på vei tilbake i Norge?

– Ja, og det har den vært en stund. Nå har den holdt seg jevnt lav noen uker, og vi tror det vil fortsette de kommende ukene.

– Kom denne tilbakegangen tidligere enn forventet?

– Nei, den kom ikke tidligere enn forventet, men det var litt vanskelig å si når den ville komme, svarer Stoltenberg.

AVVERGET HÅNDTRYKK: Øyeblikket der helseminister Bent Høie fikk avverget et lite forbilledlig håndtrykk mellom Camilla Stoltenberg og Erna Solberg 12. mars har nok festet seg i hukommelsen hos mange. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

En times tid tidligere sa hun fra sin talerstol at vi må forberede oss på at epidemien kan vare lenge, men bare noen få vil bli alvorlig syke.

– Det føler vi oss sikre på, understreket Stoltenberg.

– Hvordan kan du si såpass sikkert at det forventes at få i fortsettelsen vil bli alvorlig syke i Norge?

– Med få mener jeg en forholdsvis liten andel alvorlig syke. Det vi frykter er at mange skal bli alvorlig syke samtidig. Men det kan se ut til at mange av de som har vært smittet har hatt ingen eller lite alvorlige symptomer. Dermed blir andelen alvorlig syke lavere, og det er bra.

PARHESTER: Legen og politikeren - Camilla Stoltenberg og Bent Høie utfyller gjerne hverandres svar på de faste pressekonferansene. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

– Hvor fornøyd er du med corona-utviiklingen i den norske befolkningen i dagens risikovurdering?

– Jeg er fornøyd med den. Det er veldig bra at vi har vunnet dyrebar tid til å bygge kapasitet i helsetjenestene, skaffe smittevernutstyr, jobbe for de mest utsatte som eldre i sykehjem, og sist men ikke minst; få opp testkapasiteten og utvikle metodene for smitteoppsporing.

– Du oppga på pressekonferansen at rundt én prosent av befolkningen i Norge er smittet. Sett det prosenttallet i perspektiv?

– Det er et anslag. Det spørs hvem vi sammenligner oss med, men det er lite. Vi er veldig glade for at så få har vært alvorlig syke og at vi har hatt så få dødsfall. Det er det viktigste.

FHI-direktøren supplerer seg selv:

– Men vi er jo samtidig bekymret fordi at en så liten andel ser ut til å ha vært smittet. Dette vil vi få bedre opplysninger om etter hvert. Vi kan jo nesten håpe at en større andel av befolkningen har vært smittet, for da vil en større andel av befolkningen ha utviklet immunitet. Og dess høyere den andelen er, dess mindre risiko er det for å få store oppblussinger av epidemien, sier Camilla Stoltenberg.

– Hvor realistisk er det å skaffe en kraftig medisin eller vaksine som kan virke og slå epidemien eller sykdommen tilbake?

– Dette jobbes det nå for mer effektivt enn noen gang i historien. Skal det være en sjanse for å finne en vaksine eller medisin som kan virke, så er det nå. Dette kom veldig raskt i gang, og det er enestående historisk.

Hun etterfølger skole- og barnehagestatsråd Guri Melby på pressekonferansen. Kunnskapsministeren strever med å få full foreldreoppslutning rundt at det er trygt å sende barn tilbake til barnehagene allerede denne uka.

Stoltenberg forstår at noen vegrer seg. Men risikoen for at barn skal ende opp som coronapasienter med behov for helsehjelp er veldig, veldig liten, beroliger folkehelse-direktøren.

– Jeg forstår at folk er redde. Redsel i en sånn situasjon er nesten nødvendig for at man skal handle. Samtidig er det veldig vanskelig å vite hva som er det riktige nivået av redsel. Det er ikke noe vi styrer selv. Jeg mener likevel det ikke er grunn til å holde barna hjemme fra barnehagen. Og jeg mener vi kan forklare hvorfor det ikke er grunn til det. Vi kan vise med eksempler at det ikke er mer å frykte for barn i barnehagen enn det vanligvis er. Det er ikke risikofritt vanligvis heller. Det er ikke helt risikofritt nå. Men sammenlignet med risikoen for å få en smittsom sykdom som kan ende opp med at noen barn ender opp på sykehus, så tror vi ikke risikoen er spesielt stor nå, den er kanskje til og med litt mindre, sier Camilla Stoltenberg.

Publisert: 22.04.20 kl. 03:35

