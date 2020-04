TØFF TID: Oslo-kvinnen sto nesten uten penger, men fikk hjelp. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hun hadde bare 100 kroner: Fikk hjelp av Facebook-gruppe

HOLMLIA (VG) Hun er gravid, sykmeldt og permittert. Corona-krisen kom som et sjokk på Oslo-kvinnen. Kontoen var nesten tom. Hun kjente både på skam og fortvilelse. Men hjelpen var bare et Facebook-innlegg unna.

Nå nettopp

Hun er midt i 20-årene og fikk for halvannen uke siden beskjeden om permittering fra jobben ved en større bedrift i hovedstaden. Like før hadde hun blitt sykemeldt på grunn svangerskapet. Hun står i en gjeldssituasjon etter at et familiemedlem har gått bort og har lite å gå på økonomisk.

– Jeg hadde 100 kroner og var panisk. Jeg har en eldre pappa som sikkert kunne hjulpet meg, men han kan ikke kontooverføringer og er dessuten syk og i risikogruppen. Så det ville jeg ikke utsette ham for. Jeg har en liten familie. De fleste har gått bort, forklarer hun til VG.

Hun føler på skammen over å ha lite å rutte med og ønsker derfor å være anonym.

– Jeg er redd for å bli dømt, forklarer hun.

Vi møtes på Holmlia sør i Oslo. Vårsolen varmer så vidt, men så snart den gjemmer seg bak en sky biter en kald vind i kinnene. Den norske kvinnen foran oss skal dette året bli det kanskje mest spesielle hittil i livet. Hun skal bli mor for første gang.

For egen del kunne hun gjerne gått ned på totalt sparebluss – vann og brød. Men barnet vokser i magen. Det krever mer.

– Jeg kan jo gå ut, men det blir veldig ensomt. Du føler deg som «shit» av og til, sier hun.

Ifølge NAV har nesten 320.000 søkt om dagpenger siden 12. mars. Også ledighetstallet har skutt i været med hele 128 prosent på bare en uke. Ved utgangen av mars var det 412.000 helt eller delvis arbeidsledige i Norge.

Mannen hennes er foreløpig bosatt i utlandet. Hun bor alene i leiligheten. Corona-krisen skaper usikkerhet. Både i forhold til barnet og mannen som er fra utenfor EU-området.

– Dagpenger regnes ikke som inntekt og kan ha en påvirkning på om han får komme hit eller ikke. Alt er satt på pause. Denne situasjonen påvirker, sier hun og sier i forhold til barnet i magen:

– Det er skummelt. Spesielt med tanke på foreldrepenger og svangerskapspenger. Det vil jo påvirkes om jeg går over på dagpenger.

Men smilet er aldri langt unna i vårvinden på østsiden av Bunnefjorden. Barneskolen i nabolaget ligger forlatt. For kvinnen er den nærmeste fremtiden berget. Men det kostet å be om hjelp.

– Jeg hadde konstant en klump i magen, var redd og usikker, beskriver hun.

– Jeg har alltid hatt en løsning på problemene mine, men denne gangen var det absolutt ingen løsninger jeg kunne komme på. Mange har oppsparte midler, men ikke jeg dessverre. Det var flaut og absolutt skummelt.

Hun kjente på skammen.

– Ja, det er de norske normene. Du skal klare deg selv. Det å spørre om hjelp fra mennesker man ikke kjenner, det er ikke noe du gjør. Vi har jo egentlig et godt velferdssystem som skal hjelpe hos.

SKYGGE: Hun fikk nødhjelp, men er usikker på hva fremtiden bringer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Til slutt valgt kvinnen likevel å henvende seg til Facebook-gruppen «Oslo hjelper Oslo» – en av veldig mange grupper som har poppet opp på sosiale medier etter corona-utbruddet. Via en administrator fikk hun i forrige uke anonymt varslet om sin desperate situasjon.

«Jeg tør virkelig ikke skrive et innlegg som dette under eget navn da jeg føler en stor skam med å måtte spørre. Jeg ble permittert, og sykemeldt. Det er dessverre slik at jobben betaler lønn på forskudd hver md., mens nav betaler på etterskudd. Jeg hadde forventet lønn 1. april, noe som jeg må vente til slutten av april på nå. Maten og pengene synger virkelig på siste verset, jeg har 100,- igjen som skal holde en md. Jeg har veldig lite mat igjen hjemme og vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har forhørt meg med NAV ang. nødhjelp, dette er noe de sa ville ta en god stund grunnet alle søknader de må behandle nå, og ettersom jeg allerede er registrert sykemeldt i systemet, så mente hun at søknaden der ville bli avslått. Jeg er gravid, og bekymrer meg selvfølgelig mtp mat, og at det skal skje noe med barnet grunnet dette. Hadde det bare vært meg, kunne jeg levd på brød og vann. Jeg håper virkelig at noen kan bistå med noe mat til meg som muligens kan holde et par uker. Jeg hadde satt så evig pris på det.»

Kommentarfeltet eksploderte.

– På få minutter var det over 100 kommentarer fra folk som enten ville bidra på Vipps, kjøpe mat til meg, eller gi meg barneklær. Det var helt utrolig, sier kvinnen.

Hun fikk først tilkjørt mat og fikk så økonomisk støtte.

– Jeg fikk 5000 kroner som jeg har satt av til mat. Når jeg selv får utbetalt dagpenger vil jeg bruke det eventuelt resterende til å hjelpe andre. Det var en veldig god ting og det er sikkert flere som står i samme situasjon, sier hun.

«Oslo hjelper Oslo» har over 46.000 medlemmer.

– Det er mange tilsvarende historier om tragiske skjebner på denne siden. Mange der ute som nå må belage seg på NAV, som jo alle vet har sprengt kapasitet. De kommer ikke igjennom, sier Andreas Moe. Han startet gruppen og har nå med seg et team på seks frivillige moderatorer.

De møter en god del utfordringer. Moe opplyser at de har tatt fatt i både «svindel og nett-trolleri».

– Det er mange som prøver seg, sier han.

Oslo-kvinnen ble tilbudt og tok imot økonomisk støtte etter sitt nødskrik på Facebook-gruppen. Men den er i utgangspunktet ikke åpen for å be om pengestøtte.

– Jeg prøver å holde tilbake all form for pengeinnsamling både til private og bedrifter/organisasjoner. Dette er fordi jeg vil ligge på en linje der vanlige folk hjelper vanlige folk med praktiske gjøremål og gjenstander i hverdagen. Og hverdagen er jo litt tøff for mange om dagen, sier Andreas Moe.

Publisert: 05.04.20 kl. 18:47

