ÅPENT MØTE: Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo brukte videoplattformen Zoom for å arrangere et digitalt kurs om å skrive CV og jobbsøknader.

Universitetets videomøte bombet av grovt overgrep

Et seksuelt overgrep mot et lite barn fylte plutselig skjermen, da Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo hadde videomøte på den digitale plattformen Zoom fredag.

Oppdatert nå nettopp

En kursdeltager tok til tårene da hun kontaktet sin nærmeste leder etter opplevelsen.

– Vår ansatte reagerte med forferdelse på bildene og klappet umiddelbart sammen PC-en. Det var ekstremt grovt. Hun var fullstendig satt ut og forferdet, sier Ann Kristin Søberg-Lindstrøm til VG.

Hun er teamleder i Arbeidsforberedende trening i Fretex Jobb og oppfølging Innlandet og Trøndelag. To av deres ansatte fulgte kurset for å la seg inspirere av hvordan andre aktører tilbyr digitale tjenester og kurs på nett.

Karrieresenteret er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden SiO og Universitetet i Oslo (UiO).

Ifølge invitasjonen på Facebook skulle det 45 minutter lange kurset lære deltagerne å skrive CV og søknad.

«Du deltar trygt ved å klikke kurslenka», skriver Karrieresenteret.

36 fulgte oppfordringen.

– Vantro og sjokkert

En halv time ut i kurset kom de levende bildene av seksuelt misbruk av et lite barn på skjermene.

– Vår medarbeider er selv småbarnsmor og synes det er vanskelig å snakke om hva hun ble vitne til. Hun ante ikke om det var opptak eller om overgrepet foregikk live, sier Søberg-Lindstrøm.

Hun ringte selv den andre ansatte som deltok på kurset.

– Hun hadde hatt bilde, men ikke lyd, og var like vantro og sjokkert, sier Søberg-Lindstrøm.

Hun laster ikke Karrieresenteret, men oppfordrer til bevissthet omkring sikkerhet på digitale plattformer.

– Vi beklager denne hendelsen, som vi ser svært alvorlig på, og vil politianmelde forholdet, sier kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden SiO Nina Langeland.

IT-EKSPERTER: Avdelingsdirektør i Uninett Vidar Faltinsen (t.v.) og IT-direktør ved Universitetet i Oslo Lars Oftedal. Foto: Uninett/Magnus Taraldsen, USIT

Zoom-bombing

– Vi har vært utsatt for Zoom-bombing, sier IT-direktør Lars Oftedal ved Universitetet i Oslo.

Zoom er en digital plattform for videokonferanser, et alternativ til Microsoft Teams og Google Meet. Tjenesten har vokst fra 10 millioner daglige brukere i desember i fjor til 200 millioner i dag, ifølge selskapet.

Zoom-bombing – at noen bryter seg inn i en videokonferanse – er ifølge Wikipedia et nytt fenomen. Det oppsto etter at millioner jobber hjemmefra og følger fjernundervisning, som følge av coronapandemien.

Angriperne kaprer møtet ved å vise innhold som er utuktig, rasistisk eller antisemittisk.

– Etter all sannsynlighet er det en robot som er programmert til å vise video via datamaskinens webkamera. Det er gjort bevisst for å ødelegge, bare for å lage kvalm, sier Oftedal om bombingen av Karrieresenteret.

Oftedal forklarer at to møtedeltagere er sporet til utenlandske servere og IP-adresser som trolig er irakiske.

Vist i ti sekunder

Roboten bombet Zoom-møtet klokken 14.43. IT-direktøren opplyser at videoen ble vist i cirka ti sekunder før møteleder fikk skrudd av kamera og lyd og kastet ut robot-deltageren.

– Jeg skjønner at det var svært ubehagelig for dem som var med på dette kurset. Vi vil gjøre vårt ytterste for å forsterke sikkerheten rundt møtene våre.

– Er åpne møter på Zoom sårbare for bombing?

– Ja, det er de. Det som er spesielt med Zoom, er at du kan gå inn som gjest på åpne møter. Du behøver ikke være logget inn, som på Teams, sier IT-direktør Lars Oftedal.

Universitetet har informert Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om hendelsen.

Hovedplattform for undervisning

I Zoom kan inntil hundre personer kommunisere ved hjelp av tekst, video og tale. Deltagerne i et videomøte har også mulighet til å dele skjerm, slik at andre kan se hva de gjør på datamaskinen sin.

– Zoom er mange steder blitt hovedplattformen for undervisning, sier avdelingsdirektør i Uninett Vidar Faltinsen.

Selskapet Uninett er heleid av Kunnskapsdepartementet og leverer IT-tjenester og infrastruktur til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Faltinen har ansvaret for Zoom i Uninett.

Han understreker at Uninett ikke tilbyr skytjenesten av Zoom som alle kan kjøpe.

– Universiteter og høyskoler har en egen installasjon som sikrer at alle persondata befinner seg i Norden eller Europa og at forbindelsen er kryptert mellom møtedeltagere og møteserver, opplyser Faltinsen.

– Kan gjøres trygt

Oftedal sier at universitetet vil vurdere å lukke mer fjernundervisning med passord eller ved å opprette venterom før deltagerne blir invitert inn. Møter kan også lukkes for flere etter oppstart.

Et alternativ til åpne møter i Zoom er webinar-funksjonen, som gir enveiskommunikasjon.

– Åpne møter kan gjøres helt trygge ved å bruke webinar-funksjonen. Da er møteverten den eneste som kan sende video, lyd og chat, sier avdelingsdirektør Faltinsen i Uninett.

Den ene av de ansatte i Arbeidsforberedende trening i Fretex som ble vitne til overgrepet som ble kringkastet via Karrieresenteret, gikk på Facebook ut for å advare andre.

«Zoom er en kommunikasjonstjeneste som også brukes av mange barn og unge, og jeg ber dere foreldre innstendig om å følge med – og engasjere dere i barnas digitale hverdag», skriver kvinnen.

FACEBOOK: En av kursdeltagerne som opplevde Zoom-bombing, la ut dette innlegget på Facebook.

Zoom tilbys grunnskolen

Uninett og Utdanningsdirektoratet samarbeider om å tilby Zoom for bruk i grunnskolen, til kommuner som ikke har gode nok løsninger for fjernundervisning når elevene må være hjemme.

IT-direktøren ved UiO tror ikke grunnskolen vil være utsatt for Zoom-bombing.

– På universiteter og høyskoler er undervisningen åpen. I grunnskolen er klasserommet lukket, der vil elevene logge seg inn. Derfor tror jeg ikke denne utfordringen vil være der, sier Lars Oftedal.

les også Psykolog om nettovergrep: – Tradisjonell bekjempelse er ikke lenger tilstrekkelig

I Zoom kan deltagerne også dele dokumenter, presentasjoner, bilder og video fra egen skjerm. At noen skulle dele støtende innhold, kan ifølge Vidar Faltinsen lett unngås.

– Ved videobasert undervisning for barn må skoleeier og administrator sette innstillingene slik at elevene ikke får tilgang til materiale de ikke skal se.

– Hva kan foreldre gjøre for å sikre at det virkelig blir gjort?

– Under et Zoom-møte kan du sjekke hvilke rettigheter ditt barn har. Prøver du å dele skjermen og blir nektet, vet du at da kan heller ingen andre gjøre det, sier Vidar Faltinsen i Uninett.

Publisert: 19.04.20 kl. 16:14 Oppdatert: 19.04.20 kl. 16:45

Les også

Fra andre aviser