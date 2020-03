FORNØYD: - Det er utrolig viktig at disse tilpasningene har kommet på plass , sier næringsminister Iselin Nybø (V) til VG. Foto: Vidar Ruud

Lettere å få smittevernutstyr til Norge

ESA har nå fattet et vedtak som vil gjøre det enklere for Norge å få tak i smittevernsutstyr.

– Det er utrolig viktig at disse tilpasningene har kommet på plass, sier næringsminister Iselin Nybø til VG.

– På den måten får Norge nå tilgang på det utstyret vi trenger for å beskytte de som står fremst i kampen mot coronaviruset. Vi ser at det er et stort behov for smittevernutstyr i denne krevende situasjonen vi er i nå, sier Nybø.

EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav.

I dag ble en tilsvarende anbefaling vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Anbefalingene er ikke bindende, men vil fungere som en veileder til hvordan gjeldende regelverk for slikt utstyr skal praktiseres i dagens situasjon.

Stoppet på grensen

I forrige uke skrev VG om at EU-regler hindret import av smittevernutstyr. Samtidig med at landets sykehus var i ferd med å gå tom for smittevernutstyr, ble en stor forsendelse stoppet på grensen til Norge på grunn av EUs eksportregler.

EU-kommisjonen hadde vedtatt 14. mars at hvis smittevernutstyr skal eksporteres til et land utenfor EU må det foreligge en godkjenning fra det relevante EU-landet.

19. mars ble det kjent at EU-kommisjonen vedtok endringer, slik at Norge ikke lenger er omfattet av disse kravene.

FORSIKRER: Utstyret skal fortsatt oppfylle kravene til sikkerhet, forsikrer helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Frode Hansen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie understreker at selv om det nå gjøres endringer rundt import av smittevernsutstyr, er det ingen grunn til å tvile på kvaliteten på det utstyret som nå kan hentes til Norge.

– Selv om det kan gjøres et unntak, må smittevernutstyret oppfylle nødvendige krav til sikkerhet, som CE-merkingen vanligvis ivaretar, slik at pasientsikkerheten og brukerne ivaretas, sier Bent Høie.

– Det viktigste vi gjør nå er å sikre at de som står i førstelinjen i kampen mot viruset har det de trenger, slik at de kan gå trygt på jobb, sier han.

Var ikke rustet

Helse-Norge var ikke rustet for en pandemi, har flere kilder i helsevesenet fortalt til VG. På lagrene fantes for lite smittevernutstyr, og da coronaviruset ble kjent i Kina i januar, begynte innkjøperne i Norge å agere – men allerede da var det blitt vrient.

Fastlegene har slått alarm. Intensivsykepleierne har slått alarm. Helsepersonell over hele linjen har fortalt at de ikke har nok utstyr til å beskytte seg selv og alle sine pasienter og brukere uten corona.

