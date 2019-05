arrow-left















expand-left arrow-right BUNADSGERILJAEN: Frykten for nedleggelse av fødeavdelingen i Sandnes fikk rundt 200 personer til å møte opp ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen i protest da Erna Solberg kom på besøk.

Bunadsgeriljaen møter Erna Solberg: – Tror hun forstår at liv vil gå tapt

SANDNESSJØEN (VG) Frykten for nedleggelse av fødeavdelingen i Sandnes fikk rundt 200 personer til å møte opp ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen i protest da Erna Solberg kom på besøk.

Utenfor Helgelandssykehuset i Sandnessjøen står kvinner i bunad på rekke og rad. Mange har tatt med seg babydokker for å symbolisere de 318 barna som ble født her i fjor.

– Erna er statsminister og det er regjeringens ansvar å gripe inn dersom helseforetakene gjør vedtak som går på helsen løs for pasientene, sier Anja Solvik, den første initiativtageren til bunadsgeriljaen i Kristiansund.

Bevegelsen har nå har spredd seg til Helgeland. Mandag legger de frem sin sak for Erna Solberg, som er på en rundreise fra Helgeland til Trøndelag for å sparke i gang kommunevalgkampen.

– Når hun ser hvor spredt folk bor her, tror jeg Erna forstår at liv vil gå tapt dersom avstandene øker enda mer som følge av at tjenesten blir lagt ned, og det tror jeg ikke hun vil ha på samvittigheten, sier Solvik til VG.

BUNADSGERILJAEN: Anja Solvik tok først initiativ til bunadsgeriljaen i Kristiansund. Nå har den spredd seg til Sandnessjøen, der hun har møtt opp for å støtte rundt 200 personer som demonstrer mens Erna Solberg er på besøk. Foto: HELGE MIKALSEN

Det er Line Rønning Føsker har tatt initiativ til aksjonen lokalt i Sandnessjøen. Hun er tydelig på at det ikke bare er avstandene i kilometer til neste fødeavdeling som er problemet, og håper at Erna Solberg hører på bunadsgeriljaen:

– Kysten er noe annet. Her er det vind, storm og kuling. Det er ikke alltid man kan reise med fly og helikopter, og da er det båt. Så er det videre med ny ambulanse når man har reist i to timer, i én og en halv time til, advarer Line Rønning Føsker om hva hun tror kvinner i Sandnessjøen kan vente seg om fødeavdelingen legges ned.

VIL HA FØDEAVDELING: Flere av de oppmøtte hadde med dukker som skulle symbolisere barna som ble født på sykehuset i fjor. Foto: HELGE MIKALSEN

Dette er «bunadsgeriljaen» Bunadsgeriljaen kjemper for å hindre nedleggelse av fødetilbud rundt om i landet.

Geriljaen ble startet på Nordmøre av Anja Solvik tidlig i april, og har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier. Geriljaen har vokst siden det.

6. mai demonstrerer rundt 200 personer i bunad i Sandnessjøen for å beholde fødeavdelingen på sykehuset der.

Bunad som aksjonsplagg er en 150 år lang tradisjon, og har blitt brukt før når man har kjempet for lokalpolitiske saker. Kilde: NTB/VG. Vis mer vg-expand-down

– Suksess måles ikke i penger, men friske mødre og barn

Det er både bunadskledde kvinner og kvinner og menn uten bunad som har møtt opp for å vise sin protest mot nedleggelsen av fødeavdelingen i Sandnessjøen. De frykter også å miste akutt-tjenesten som konsekvens, om fødeavdelingen forsvinner.

Helgeland har i dag to fødeavdelinger: En i Sandnessjøen, og en i Mo i Rana. At de kan slå sammen slik at fødeavdelingen i Sandnessjøen legges ned, har satt sinnene i kok hos både kvinnene og menn som har møtt opp for å møte Erna Solberg.

Rønning mener politikerne ikke kan fraskrive seg ansvaret og skylde på helseforetakene

– Det er alle politikerne som har gått med på å innføre denne modellen sitt ansvar. De har overlatt makten til et styre som skal tjene penger, mens vi påpeker at suksess heller måles i friske mødre og barn, sier hun.

ERNAS ANSVAR?: Her møter Anja Solvik statsminister Erna Solberg under demonstrasjonen mandag. Foto: HELGE MIKALSEN

Samme situasjon i Kristiansund

Anja Solvik, som tok initiativ til bunadsgeriljaen i Kristiansund, har møtt opp for å støtte aksjonen.

– Vi ønsker trygghet og en fødeavdeling med akutt-tjeneste i nærheten av fødende kvinner, er hennes beskjed til statsministeren.

Fødeavdelingen i Kristiansund på Nordmøre er truet med nedleggelse, etter at Helse Møre og Romsdal i mars besluttet at fødetilbudet i fylket skal slås sammen og legges til Molde. Det er det som først fikk Anja Solvik, og siden hundrevis av andre kvinner i bunad til å samle seg forskjellige steder for å vise sin protest mot nedleggingen.

I et nytt stunt i april rodde de en høygravid kvinne til Kristiansund, en tur som tok fem timer. De har også blant annet hatt samling på Eliteseriekamp og Bjønnahaugen.

Til og med Ole Gunnar Solskjær har kastet seg inn i debatten.

Publisert: 06.05.19 kl. 09:54 Oppdatert: 06.05.19 kl. 10:16