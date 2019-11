KIRKENES: Ordfører Rune Rafaelsen står foran samfunnshuset i Kirkenes, hvor det frem til fredag har hengt et banner med et bilde av Frode Berg og påskriften «Hjelp Frode hjem». Foto: Gisle Oddstad

Ordfører om Berg-hjemkomst: Ikke planlagt stor velkomst

KIRKENES (VG) Ordfører Rune Rafaelsen vil la spiondømte Frode Berg og familien være i fred, når han returnerer til hjembyen etter nesten to år i russisk fengsel.

Fra kontorvinduet på rådhuset i Kirkenes, har ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger utsikt mot det russiske generalkonsulatet.

Få andre steder i Norge er like preget av det norsk-russiske samarbeidet.

En drøy 20 minutters kjøretur unna, ligger grensestasjonen Storskog - det eneste grenseovergangsstedet langs den 196 kilometer lange riksgrensen mot Russland. Her jobbet Frode Berg som grenseinspektør i 25 år.

Nye detaljer: Slik var hans hemmelige ferd mot frihet

Fredag fikk Rafaelsen en telefon fra utenriksminister Ine Søreide med beskjed om at spiondømte nordmannen var blitt benådet og utlevert til norske myndigheter i Litauen.

– To år er lang tid å sitte i fengsel, men ikke for å løse denne saken. Det tyder på at det er god dialog mellom Norge og Russland, sier ordføreren.

Han bekrefter at han har kommunisert med Berg gjennom hans forsvarer lørdag morgen, men sier han ikke vet sikkert når den pensjonerte grenseinspektøren returnerer til hjembyen. Kanskje i løpet av helgen, muligens på mandag, tror han.

Lørdag kveld landet et privatfly fra Litauen på Oslo lufthavn, men det er usikkert om Frode Berg var om bord.

Snakket offentlig for første gang etter løslatelsen: «Det har vært tøft»

BARENTSMESSA: Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger, her fra Barentsmessa i Kirkenes. Foto: Gisle Oddstad

– Må sørge for at vi føler oss trygge

To dager etter at Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017, skulle han og Rafaelsen ha deltatt på samme julebord. Da nyheten om pågripelsen ble kjent, var ordføreren sikker på at det hele måtte bero på en misforståelse.

Før han noen dager senere ble oppringt av Bergs forsvarer Brynjulf Risnes.

– Han ga meg navnet til tre personer som hadde rekruttert Frode. Da forstod jeg at det ikke var en misforståelse, sier Rafaelsen.

Les også: Slik jobbet norske myndigheter for å få Frode Berg hjem

At det foregår etterretningsarbeid i Kirkenes, var ikke nytt for ordføreren, som har bodd nesten hele livet i grensebyen.

Men han mener at en forutsetning for E-tjenestens aktivitet i området, må være at lokalbefolkningens interesser ivaretas.

– Hvis dette er et mønster, at de jobber med å rekruttere folk fra lag og foreninger, så er det viktig at den norske stat sørger for at vi som bor i dette sensitive området er trygge. Det kan ikke bli sånn at folk går rundt og mistenker hverandre, sier Rafaelsen.

les også Støttegruppen om Bergs hjemkomst: – Glade for at dette er avsluttet

Ikke planlagt stor velkomst

Slik ordføreren ser det, har Norge kun én reell utenrikspolitisk utfordring: Et komplisert naboland i nord.

Det mener Rafaelsen stiller høyere krav til etterretningstjenesten, enn det som har kommet frem gjennom Bergs sak.

– Man må sørge for at etterretningen er kvalitetsmessig forankret og ikke skaper slike situasjoner. Det finnes god og dårlig etterretning, kanskje dette er et eksempel på sistnevnte.

Rafaelsen møtte Berg for første gang i profesjonell sammenheng, da han i 1994 skulle lage traseen til Barentsskirennet, som strekker seg gjennom Norge, Finland og Russland.

– Han var grenseinspektør og hadde peiling. Jeg tror det er riktig å si at han er den som har mest leksikalsk kunnskap om grensa.

På spørsmål om hvordan ordføreren forbereder seg på Bergs hjemkomst, er svaret «null».

– Det som er viktig nå, er å ivareta familien. De trenger fred.

