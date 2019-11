SETTER GRANDE I SKYGGEN: Abid Raja får største oppslutning da Respons Analyse spurte velgerne hvem som bør bli Venstre-leder på landsmøtet til våren, tett fulgt av Sveinung Rotevatn, med Grande langt bak. Foto: Tore Kristiansen

Leder-måling: Raja og Rotevatn danker ut Grande

Abid Raja (44) eller Sveinung Rotevatn (32) bør bli partileder i Venstre til våren. Det er hovedfunnene i ny meningsmåling.

Nå nettopp







- Det mest spesielle er at partileder Trine Skei Grande får så liten oppslutning, sier daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

De gjennomførte mellom 1. og 4. november en meningsmåling med 1003 respondenter, hvor man spurte velgere fra alle partier hvem som bør velges til leder på Venstre-landsmøtet neste vår.

De fikk spørsmål om hvem de mener vil være den beste til å lede Venstre frem mot stortingsvalget 2021. De fikk velge mellom utvalgte kandidater og resultatet ble slik:

Abid Raja 22 prosent

Sveinung Rotevatn 20 prosent

Trine Skei Grande 11 prosent

Guri Melby 8 prosent

Mange er usikre; 29 prosent. 11 prosent svarte «Ingen av dem».



Fakta om målingen Formål: Måle velgernes preferanse for ny Venstre-leder Dato for gjennomføring: 31. oktober – 4. november 2019 Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervjuer: 1003 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra Bisnodes databaser for telefonummer. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 90 prosent. Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2 – 3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

les også - Vi må ikke bli redde for å snakke om nye lederkandidater

– Velgernes favoritter som ny Vestre-leder er Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Nåværende Venstre-leder Trine Skei Grande oppnår kun 11 prosent. Det er det mest spesielle ved målingen fordi man kunne forvente at flere ville pekt på Grande, både fordi hun faktisk er partileder og fordi hun har sagt fra om at hun ønsker å fortsette, sier Olaussen.

– Bakgrunnstallene viser en tendens til at Abid Raja får størst oppslutning blant velgere som stemmer på partiene på venstresiden, mens Sveinung Rotevatn oppnår størst oppslutning blant velgere som stemmer borgerlig, sier han.

les også Skei Grande: Ber om støtte til å gjenreise Venstre

FAVORITTER: Abid Raja og Sveinung Rotevatn er folkets favoritter til å bli partileder i Venstre til våren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Synlighet

Olaussen sier synlighet er en viktig faktor.

– Resultatet er nok litt mediepåvirket: Spesielt Abid Raja har markert seg i en rekke saker og synlighet er viktig for å få oppslutning, sier han.

Det har tidligere målinger bekreftet: Selv om Raja ikke er endel av ledelsen i Venstre, har han likevel klart å bli Norges 4. mest likte politiker, i følge en Norstat-måling gjengitt i Aftenposten.

– Hva mener Venstre-velgerne?

– Målingen ble tatt opp sammen med det ordinære partibarometeret til VG. Der fikk Venstre bare 3,2 prosent oppslutning blant de 1003 spurte. Utvalget er så lite at det faglig ikke er mulig å gå ut med, sier Olaussen.

«Duellen»

Her er noen andre funn i «duellen» mellom Rotevatn og Raja:

Målingen viser at kvinnene foretrekker Raja: 23 prosent av kvinnene ønsker ham som leder, mens 14 prosent foretrekker Rotevatn.

Blant mennene får Rotevatn 25 prosent oppslutning, mens Raja får 21.

De unge og spesielt de mellom 30 og 44 år går for Raja: 27 prosent i den siste gruppen mener Raja bør bli ny partileder neste år, mens 15 prosent går for Rotevatn.

Rotevatn gjør det bedre enn Raja på Sør- og Vestlandet, mens Raja har størst oppslutning på Østlandet. I Trøndelag og Nord-Norge er det jevnt mellom dem.

– Motiverende

Raja er lørdag på møtet i Vestland Venstre i Bergen.

– Dette er motiverende tilbakemelding fra folket. Jeg har store ambisjoner for Venstre som jeg mener har best politikk på miljø, skole og for næringslivet. I tillegg har vi en sosial-liberal ideologi som kan treffe bredt i by og bygd over hele landet. Jeg ønsker å være med i det nye laget i front som skal gjenreise partiet, derfor har jeg stilt meg til disposisjon for valgkomiteen. Jeg gleder meg til å fortsette å bidra til å skape positiv engasjement blant venstrefolk og velgere, sier han.

– Jeg vil ikke si noe om denne målingen utover at jeg har stilt meg til disposisjon for valgkomiteen, fordi jeg har lyst til å være med videre for å vinne støtte for mitt parti, sier Sveinung Rotevatn.

Grande ønsker ikke å kommentere målingen, utover det hun allerede har sagt: At hun har stilt seg til disposisjon overfor valgkomiteen.

Hun har sagt at hun ønsker å fortsette som partileder.

Raja er stortingsrepresentant, visepresident på Stortinget og sitter i utenrikskomiteen. Han stod i front i striden med Frp i sommer om bompenger og havnet i storm da han anklaget Frp for å drive med brun propaganda.

Rotevatn satt på Stortinget fra 2013 til 2017, men ble ikke gjenvalgt. Han er jurist og begynte jobbe i advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange, men har hatt permisjon etter at han ble statssekretær. Han er i dag statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han sitter også i sentralstyret i Venstre.

Publisert: 09.11.19 kl. 21:55







Mer om