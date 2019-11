Spiondømte Frode Berg: - Føler meg ført bak lyset av E-tjenesten

GARDERMOEN (VG) Spiondømte Frode Berg er tydelig på at han ikke visste noen ting om formålet med eller bakgrunnen for oppdragene han påtok seg i Russland – og at han helle aldri ble orientert om risiko av Etterretningstjenesten.

– Jeg føler meg ført bak lyset av E-tjenesten, sier Frode Berg under en pressekonferanse på hotellet Park Inn by Radisson Oslo Airport på Gardermoen tirsdag kveld.

Den spiondømte nordmannen ankom pressekonferansen i en mørkeblå dress og lyseblå skjorte, tett fulgt av sin norske advokat Brynjulf Risnes.

Lørdag kveld var Frode Berg tilbake i Norge, etter nesten to år i russisk fengsel.

I tre dager har Berg oppholdt seg på et hemmelig sted på Østlandet sammen med sin nærmeste familie, før han tirsdag kveld møter pressen på hotellet

– Jeg er ingen spion

I april i år ble Berg dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland.

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion. Jeg er ingen agent og jeg har aldri følt meg vervet av E-tjenesten i Norge, sier Berg.

Berg forteller videre at han har samarbeidet med Russland i mange år, både i forbindelse med jobben som grensekommisær og som frivillig.

– Jeg har vært ofte på tur til Moskva og St. Petersburg, og jeg har mange venner og bekjente i landet.

– Presset økte

I 2014 skal Frode Berg ha blitt oppsøkt av en person som han kjenner og som har vært en del av arbeidsmiljøet hans.

– Jeg visste om hans tilknytning til E-tjenesten, men det ble fremstilt uskyldig. Jeg sa ja til å bistå, men jeg har aldri mottatt betaling fra E-tjenesten. Jeg gjennomførte leveranser og jeg ble bedt om å fortsette, sier Berg.

Berg er tydelig på at han etter hvert ikke lenger opplevde leveransene som en tilfeldig vennetjeneste, og at han da ga beskjed om at han ikke ønsket å gjøre det noe mer.

– Det var da viktig med en overlevering med et påtrykk om hvor god nordmann jeg var og hvor flink jeg var. Presset økte også fra min kontaktperson, og jeg sa ja til en tur til, sier Berg.

– Det er lett å være etterpåklok

Denne turen ble skjebnesvanger for Berg, i desember 2017.

– Jeg forstår at folk er kritisik til det jeg har gjort. Det er lett å være etterpåklok, og det er lett å være naiv, sier Berg.

Den spiondømte nordmannen forteller videre om pågripelsen og om tiden i det beryktet varetektsfengselet Lefortovo i Moskva.

Jeg følte meg alene og fortapt, men jeg vil takke familien min som fant en norsk advokat som forsto det russiske systemet. I fengselet ble jeg behandlet med respekt, bedre enn mange av mine medfanger, av forskjellige grunner, sier Berg.

Samtaler med hemmelige tjenester

Mandag var Berg i møter med både Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjenestene (PST). Samtalene med de hemmelige tjenestene beskrives som korte og overfladiske – og med noe utveksling av informasjon.

Ifølge advokat Brynjulf Risnes, er det foreløpig ikke bestemt om Berg skal gjennomføre en såkalt debrief, men han er innstilt på å snakke videre med E-tjenesten, PST og EOS-utvalget.

