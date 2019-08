: Én av disse har en god grunn til å smile. Lan Marie Nguyen Berg (MDG) puster Ap-byrådsleder Raymond Johansen (t.h.) i nakken på VGs partibarometer. Byrådet holder stand, men størst er fortsatt Høyre, her ved Eirik Lae Solberg (bak). Foto: Terje Bringedal

Sjokkmåling: MDG er nesten like store som Ap i Oslo

Miljøpartiet De Grønne bykser frem på VGs partimåling i Oslo: Nå sier mer enn 18 prosent av velgerne i hovedstaden at de vil stemme grønt.

– Det er helt fantastisk med en sånn måling, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og toppkandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG), som setter ny rekord på VGs partibarometer, utført av Respons Analyse.

Hele 18,6 prosent av de spurte Osloborgerne sier de ville stemt på miljøpartiet, som puster Arbeiderpartiet på 19,6 prosent i nakken.

– Det viser at folk ønsker seg en mer miljøvennlig by. Mange føler nok på at klimaendringene er her nå. Folk ønsker seg handlekraft, ikke politisk teater.

Miljøpartiet gjør et hopp på over 10 prosentpoeng fra 2015 (8,1 prosent). Får MDG høyere oppslutning ved dette valget enn sist, vil Berg bruke den nyvunnede makten til å få gjennomslag for flere av partiets saker.

– Vi vil gjøre det billigere å leve grønt, og en av våre viktigste saker er å kutte kollektivprisene med 20 prosent, samtidig som tilbudet må bli bedre. For mange familier i Oslo er det fortsatt mye dyrere å reise kollektivt enn å kjøre bil, og det blir helt bakvendt når vi skal gjøre Oslo til verdens første utslippfrie storby.

KOLLEKTIVT: Oslos nye trikker ble presentert av samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg onsdag ettermiddag. Foto: Terje Bringedal

Ap: Hadde ikke skjedd uten oss

Da Raymond Johansen ble byrådsleder, var Ap Oslos største parti og hadde 32 prosent av velgerne i ryggen. På VGs partibarometer for august er det bare 19,6 prosent som vil stemme på Johansens parti.

– Har MDG og Lan fått for fritt spillerom i Ap i utformingen av byrådets klima- og samferdselspolitikk?

– Politikk er ikke alltid rettferdig. Det som skjer i Oslo nå hadde ikke skjedd uten et sterkt Ap, husk vi har flertall i byrådet, sier Johansen til VG.

I dag har Ap har fem byråder, MDG to og SV én.

– Samtidig har MDG fått mye av æren for byrådets klima- og samferdselspolitikk. Ap har vært forkjempere for et bilfritt sentrum. Det er også viktig for meg at denne målingen uansett er et fantastisk oppsving for de rødgrønne partiene som i dag utgjør byrådet.

– Oslo Ap mister åtte mandater fra 2015-valget i denne målingen. Hvor alvorlig er det?

– Vi skal ha et høyere resultat enn dette. Vi skal greie det. Valgkampen hittil har vært preget av bompenger. De tradisjonelle velferdssakene som eldreomsorg, helse og skole har nesten ikke vært på dagsorden. Men den grønne bølgen er tydelig i valgkampen. Nå kommer vi sterkere.

FORNØYD MED RAYMOND: Lan Marie Nguyen Berg vil ikke utfordre Raymond Johansen som byrådslederkandidat, selv om MDG er nesten like store som Ap på VGs partibarometer. Foto: Terje Bringedal

Ap, SV, MDG og Rødt: Vil ha Raymond, ikke Lan

Bare i ett valg siden 1945 har Høyre fått under 25 prosent i kommunevalget i Oslo. Det var for 64 år siden, med 21,7 prosent i 1955. Likevel er Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, glad for å se 24,9 prosent på VGs partibarometer – opp fra 23 prosent i juni.

– Det er mange jokere i Oslo-valget, og det skal bare små endringer til før det vipper. Jeg gleder meg over at vi går frem i en måling som delvis er tatt opp mens det har vært støy mellom regjeringspartiene, sier han og legger til:

– Ap er enestående svake og MDG er enestående sterke på målingen. Kanskje byrådslederduellen burde være mellom meg og Lan?

Høyre-toppen får ikke støtte fra byrådspartiene MDG, Ap og SV eller støttepartiet Rødt.

– Vi går til valg på Raymond Johansen som byrådsleder. Blir vi større, må vi få mer gjennomslag. Men vi tar ingenting for gitt, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Jeg er byrådslederkandidat for både Ap, MDG og SV. Ingenting er endret i så henseende, sier Raymond Johansen (Ap).

Også SV og Rødts toppkandidater i Oslo bekrefter overfor VG at Johansen er deres byrådslederkandidat - selv om Ap nå er kraftig svekket.

INGEN BOM-BOOM: I juni kunne Bjørn Revil og FNB skilte med 9,1 prosent på VGs Oslo-måling. Nå er de nede på 3,8 prosent. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bom-bom for bompartiet

I juni gjorde Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) en brakdebut på VGs partibarometer for Oslo, med 9,1 prosent. Nå er bompartiet mer enn halvert, og er nede på 3,8 prosent.

Toppkandidat Bjørn Revil mener - til tross for de siste ukers bompengekaso på regjeringsnivå - at partiet og bompengesaken ikke har vært like synlige som tidligere i sommer.

– Er lufta i ferd med å gå ut av FNB?

– Nei, men det har ikke vært så mye fokus i media på våre kjernesaker som tidligere. Den interne konflikten som også har preget oss i det siste, har heller ikke vært positiv for oss. Men den er nå løst, sier Revil.

Han understreker at FNB-mandatene i et nytt bystyre vil være blokkuavhengige, men at de føler seg mye mer velkommen på høyresiden enn sammen med dagens byrådspartier.

