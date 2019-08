FORSVARER SJEFEN: Nestleder Hadia Tajik. Foto: Terje Bringedal

Hadia Tajik forsvarer Støre etter kritikken: – Desperat

Arbeiderparti-nestlederen reagerer kraftig på at Frp-leder Siv Jensen hevder Jonas Gahr Støre opererer med «doble standarder». – Er stolt av Støre, sier Tajik.

Nå nettopp







– Jeg må bare si at jeg synes dette er litt desperat fra Frps side. Jeg vet ikke om det er dårlige målinger eller intern uenighet og kaos knyttet til bompenge-forhandlingene som gjør at de har et behov for å rette skyts mot Jonas, men han har solgt seg ut av dette fondet det er snakk om. Så saken er jo ferdig, sier Hadia Tajik til VG.

Hun refererer til NRKs sak om at Jonas Gahr Støre, har investert penger i et fond som via andre fond er på eiersiden av Norges største omsorgskonsern Stendi. Støre sier til NRK at han har fått beskjed fra DNB om at det kan være snakk om noen hundrelapper, men at han nå har trukket seg ut.

les også NRK: Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

Siv Jensen har kommentert saken på Facebook, der hun skriver «Dette er å operere med doble standarder. Håper dette gjør at Støre vil slutte å snakke ned de som driver private barnehager og sykehjem».

– Terje Søviknes har også vært ute i NRK med noe av det samme budskapet, så dette er jo tydeligvis noe som Frp som parti mener, sier Tajik.

– Stolt

Tajik mener Høyre og Frp fører en politikk som tjener de aller rikeste i dette landet, mens Aps politikk ikke tjener Støres lommebok.

– Jeg er stolt over at Ap har en partileder som vil føre en politikk som ikke handler om å gjøre seg selv rikere, sier hun.

– Men skjønner du at det blir sak av dette? Det har vært et par saker med formuen hans tidligere, og nå dukker det opp det enda en ting?

les også Støre: Det kan komme flere spørsmål om formuen

– Jeg skjønner at det blir stilt kritiske spørsmål. Det må Jonas selvfølgelig svare ut, og det har han gjort. Han er opptatt av åpenhet rundt økonomien sin og hvordan den blir forvaltet. Det jeg reagerer på er måten Siv Jensen og Frp ønsker å bruke denne saken.

På NRKs politisk kvarter torsdag sa Støre at han ikke ville spekulere i hvem som ringte journalister og tipset dem om saken 12 dager før et valg.

les også Oooops, han gjorde det igjen

– Mener dere at det er en drittpakke?

– Jeg har ikke grunnlag for å reise den type spekulasjoner.

– Så du mener Frp blåser det opp til noe større enn det det egentlig er?

– Jeg opplever at de prøver å få oppmerksomheten vekk fra konsekvensene av sin egen politikk. De vil at det skal handle om Jonas. Dette handler egentlig om helt vanlige arbeidsfolk i Norge, og det handler om kvalitet i velferden vår. De følger en politikk som hverken sikrer det ene eller det andre.

les også VGs partibarometer: Senterpartiet holder stand – henter velgere fra Arbeiderpartiet

Velferdsforskjell

Tajik sier at en av de tydeligste skillelinjene mellom Ap og Høyre-siden handler om hvordan velferden skal være i årene fremover.

– Høyre og Frp ønsker flere kommersielle aktører av rent ideologiske grunner, sier hun, og viser til at regjeringen vil la seg inspirere av Sverige og åpne opp for flere private aktører i helse- og omsorgssektoren.

– Det er ingen praktiske erfaringer som tilsier at det vil føre til noen bedre kvalitet. Det vi har sett i Sverige er at den økte kommersialiseringen hverken har gjort ting billigere for folk eller ført til bedre kvalitet – man snarere har tvert imot sett en rekke eksempler på at det til og med har blitt dyrere.

INGEN STOR SAK FOR FRP: Men Sylvi Listhaug sier hun forstår at fondssaken er et problem for Ap. Foto: Klaudia Lech

Listhaug: Skjønner saken er vanskelig

Frp-nestleder Sylvi Listhaug svarer Tajik på vegne av Frp.

– Dette er i utgangspunktet ingen stor sak og vi i Frp har selvsagt ikke noe imot at folk setter penger i fond. Men, det som gjør at saken likevel er politisk interessant er selvsagt at Støre som Ap- leder har brukt hele valgkampen på å reise land og strand rundt for å fortelle at han ønsker å fjerne privat profitt i velferden mens privatpersonen Støre har investert i fond som investerer i private velferdskonsern. Jeg skjønner dette er en vanskelig sak for Støre og Ap, skriver Listhaug i en e-post til VG.

les også Senterpartiet kan sikre makten i halve Nord-Norge

Listhaug sier hun har fått med seg at Tajik er i Sverige, og synes det er rart at Ap-nestlederen ikke møter brukere av private tjenester eller leverandører av dem, men heller møter partikollegaer.

– Ap tar alvorlig feil når de tror at det er mulig å løse morgendagens omsorgsutfordringer ved politisk ensretting og monopol. Frp vil ta i bruk alle gode krefter, både offentlige, ideelle og private aktører. Vi ønsker en velferdsmiks, skriver hun i en e-post.

Publisert: 30.08.19 kl. 05:59







Mer om