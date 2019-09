Lederen i helikopterselskapet: – Det er beinhardt

Daglig leder i Helitrans, Richard Simonsen forteller at selskapet har satt krisestab etter helikopterulykken i Alta. – Dette er en ufattelig trist dag, sier en preget Simonsen.

VG møter Simonsen i Alta søndag ettermiddag.

På spørsmål fra VG om hvordan han vil beskrive dagen, svarer Simonsen:

– Tung. Det er tungt, og tøft for alle kolleger og familien til de som er rammet, både pilot og ikke minst for familiene til de som satt på. Det er tøft. Det er beinhardt.

Simonsen forteller at det er satt krisestab i selskapet. Flere i ledelsen har reist opp til Alta, og flere vil komme etterhvert.

– Vi er i sjokk og sorg.

Han forteller at fokuset dere nå er på de etterlatte, venner og kolleger.

– I dag handler det om å ta vare på hverandre, sier Simonsen.

Seks personer, fem av dem tidlig i 20-årene, mistet livet da et helikopter havarerte i Alta lørdag ettermiddag.

Havarikommisjonens tre utsendte har søndag tatt seg ut til ulykkesstedet som ligger ulendt til i Kvenvik-området, sørvest for Alta.

Richard Simonsen i Alta Helitrans. Foto: MATTIS SANDBLAD

Helikopteret som havarerte lørdag ettermiddag var av typen Airbus AS-350B, og er franskprodusert.

Les også: Vitner om ulykken: – De fløy veldig lavt

Kåre Halvorsen, leder i Flyhavarikommisjonen, fortalte tidligere søndag til VG at det utover dagen vil komme ytterligere bemanning, og at også fransk havarikommisjon og produsenten av helikoptret vil være på plass mandag.

Halvorsen forteller at det er altfor tidlig å si noe om ulykkesårsaken, og ønsker heller ikke å uttale seg om at helikoptertypen skal ha vært involvert i flere ulykker tidligere.

– Det skal jeg ikke si noe som helst om, sier han.

PÅ ULYKKESSTEDET: Leder av flyhavarikommisjonen, Kåre Halvorsen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Politiet opplyser i en pressemelding søndag at de etterforsker ulykken for å finne ut hva som skjedde da helikopteret styrtet. I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører vitner og ansatte i helikopterselskapet. Ut fra forholdene er det klart at det vil ta tid å avklare hendelsesforløpet og det er for tidlig å antyde noe om hvorfor helikopteret styrtet.

les også Helikopteret i Alta var nytt i juni

Det forulykkede helikopteret brant kraftig etter ulykken, og det må forventes at det vil ta noe tid å hente ut og identifisere de omkomne, opplyser politiet. Politiet har bedt om bistand fra ID-gruppen til Kripos i dette arbeidet. De vil begynne arbeidet i løpet av søndag.

