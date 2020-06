KØ: Ulykken på E6 stoppet trafikken i begge retninger. Foto: JAN KETIL SKANKE

Front mot front-kollisjon på E6

Fem mennesker er sendt til sykehus etter trafikkulykke i Trøndelag.

Nødetatene har rykket til en trafikkulykke på E6 sør for Støren i Trøndelag.

Ifølge politiet er tre kjøretøy med totalt fem personer involvert, og ulykken fremstår som alvorlig. Politiet fikk melding om kollisjonen 12.42.

– Ifølge helse på stedet får alle fem behandling som om de er kritisk skadet, og det blir gjennomført livreddende førstehjelp. Det er en bobil og to personbiler, der to av dem har frontkollidert, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til VG.

Ifølge Volden er det store skader på kjøretøyene. Luftambulanse har ankommet stedet, i tillegg til flere ambulanser, og veien er sperret for trafikk.

Et vitne fortelle til VG at han ser tre brannbiler, tre ambulanser og et ambulansehelikopter på stedet. Vedkommende utelukker ikke at flere utrykningskjøretøyer også kan ha vært på plass tidligere.

En bilene som var involvert i ulykken henger ifølge vitnet fra autovernet langs veien.

Publisert: 13.06.20 kl. 13:57

