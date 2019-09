FORLATT: Oda Lundberg (t.h.), her sammen med søsteren Silje Lundberg, fikk ikke hjelpen hun hadde bestilt da hun landet på Gardermoen. Foto: Privat

Oda (28) har Downs syndrom: Ble overlatt til seg selv på Gardermoen

Da Oda Lundbergs fly landet på Gardemoen torsdag skal hun ha blitt møtt med en rullestol. Da hun ikke ville sette seg i den endte hun opp forlatt og alene på Norges største flypass.

– Det har vært en del hendelser som ikke nødvendigvis er bra, men at hun blir forlatt på Norges største flyplass må kunne sies å være et nytt lavmål, sier Silje Lundberg til VG.

Hun er svært misfornøyd med måten søsteren Oda ble behandlet på da hun torsdag landet på Gardemoen for å være på besøk i Oslo. Såpass at hun fredag satte seg ned og skrev et harmdirrende innlegg på Facebook.

«Jeg blir så vanvittig forbanna», skriver Lundberg om hendelsen.

Lørdag kveld hadde over tusen personer «reagert» på innlegget, og over 200 delt det.

Oda har Downs syndrom, og trenger derfor hjelp med å finne bagasjen sin, og må følges til utgangen. I innlegget på Facebook forklarer søsteren at Oda skal ha blitt møtt med rullestol, men at hun nektet å sette seg i denne.

– Hun spiller fotball og har ingen problemer med å gå, så det er ikke nødvendig, forklarer Lundberg til VG.

Oda har fortalt at hun så ble overlatt til seg selv på den store flyplassen. Til slutt kom heldigvis en flyvert henne til unnsetning og fikk vist henne veien ut.

«Hvor han hadde plukket henne opp ante jeg ikke», skriver søsteren i Facebook-innlegget.

Kan bli redd

Ordningen med henting utenfor flyet er en tjeneste man må bestille når man kjøper flybillett. Silje Lundberg forklarer overfor VG at det har hendt før at personalet som skal hente Oda har kommet med en rullestol, men vanligvis er det ikke noe problem når hun ikke vil bruke den.

Denne gangen var ikke ting problemfritt. Lundberg ringte SAS i etterkant for å finne ut hva som hadde skjedd. Hun skriver at hun da fikk beskjed om at de som hadde møtt Oda hadde rapportert inn at hun hadde nektet å sette seg i rullestolen og at de derfor hadde dratt igjen.

Hvorfor de gjorde det aner ikke Lundberg, men at det skjedde får henne til å koke.

«...selv om hun helt fint klarer å gå selv, så vet hun ikke hvor hun skal. Hun kan ikke lese skiltene. Så hun kan fort gå feil, gå seg bort og bli redd. Hun trenger at noen viser henne veien. Hvor jævla vanskelig skal det liksom være SAS?», skriver hun.

Håper hun blir hentet på hjemturen

Tjenesten er lovpålagt å opprettholde fra Avinor sin side, og skal i utgangspunktet utføres av selskapet ISS. Men det er altså SAS man bestiller tjensten fra og det er de som dekker utgiftene.

Silje er imidlertid ikke så opptatt av hvem sin skyld det er.

– Når det er SAS man bestiller tjenesten fra så har de et ansvar. Vi kommer til å sende en klage til både SAS og ISS.

– Oda er veldig opptatt av rutiner, så når rutinene ikke følges så skaper det en utrygghet som er helt unødvendig. Hun snakker om at hun ikke vet hvorfor hun ikke ble hentet, og at hun håper å bli det når hun skal hjem.

BEKLAGER: Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS. Foto: Mattis Sandblad

– Sterkt beklagelig

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS forklarer at de ikke vet nøyaktig hvorfor Oda endte opp alene, men at de har forsøkt å gå inn i det i ettertid.

– Det er sterkt beklagelig at det ikke ble som forutsatt på Oda. Dette styres av regler og bestemmelser, men de hjelper lite hvis ikke omsorgen og omtanken også er på plass. Det er det vesentlige, sier han til VG.

Johansen bedyrer at de sørger for at dette ikke skjer igjen.

– Vi har gjennomført helt spesielle tiltak for å sørge for at Oda blir godt ivaretatt når hun skal hjem igjen.

– Trist

Konserndirektør Direct i ISS, Ronny Pettersen, sier til VG at deres personale ikke var ved gaten i dette tilfellet, slik de altså skulle ha vært.

På vegne av selskapet beklager han overfor Lundberg.

– ISS har ansvaret for assistansetjenesten på OSL og vi er opptatt av at alle reisende har en god opplevelse når de passerer gjennom flyplassen, sier han til VG.

– Ved dette tilfellet gjorde vi en manuell feil ved håndtering av bestillingen etter at assistansekodene ble forandret, slik at vi ikke møtte ved gate. Vi var derfor ikke til stede ved gatene og kjenner ikke til hendelsesforløpet annet enn det som er beskrevet av Oda sin søster på Facebook, sier Pettersen.

Vet ikke hvem som møtte Oda

– Det er virkelig trist å lese om opplevelsen til Oda. Vi beklager det som er inntruffet og vil ha en gjennomgang av våre prosesser og rutiner slik at vi sikrer at manglende oppmøte ikke skjer igjen.

VG har spurt både ISS og SAS om hvem det var som da skal ha møtt Oda med rullestol og deretter forlot henne dersom det ikke var ISS’ personell.

Ingen av de to selskapene kunne lørdag kveld svare på det.

Avinor opplyser at de vil sette seg ned med SAS og ISS til uka for å komme til bunns i hva som har skjedd, og for å se om det er noe med rutinene som kan forbedres.

