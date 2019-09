SKALK LUKENE: Det blir vått og grått på Vestlandet i helgen når årets første høststorm når land. Foto: Storm Geo

Høststorm i vente på Vestlandet: Kan komme 75 millimeter regn på ett døgn

Til helgen inntar høsten Vestlandet for fullt og steller i stand med skikkelig ruskevær. Det er sendt ut gult farevarsel for både regn, vind og jordskred.

– Perioden fra lørdag ettermiddag til søndag ettermiddag kan det komme opptil 60 millimeter med nedbør. Det blir relativt sett veldig mye i både indre og midtre strøk på Vestlandet, forteller Geir Ottar Fagerlid, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Hos meteorologene i Storm Geo ser prognosene imidlertid enda gråere ut.

– Det kan komme opptil 75 millimeter på både lørdag og søndag. Kanskje enda mer på søndag. Da er det også kraftigere vind, og vil regne godt i indre strøk, sier vakthavende meteorolog Isak Slettebø.

Kan by på lokale problemer

Ifølge meteorologene vil vinden kunne komme opp i storm styrke og 20 til 30 meter per sekund. Vinden vil blåse direkte mot land og vil også trekke inn i landet.

– Det blir nok veldig, veldig ruskete, og er vel kanskje det tydeligste høsttegnet vi har fått i år, sier Slettebø.

Meteorologene understreker at det ligger på gult farenivå, og at det dermed ikke er ventet det verste ekstremværet.

– Men det er likevel nok til at det kan by på lokale problemer. Folk bør for eksempel tenke på å få hagemøblene i hus. I tillegg er det jo mange ute i naturen nå på jakt, så det er viktig og kle seg godt og ta sine forholdsregler, oppfordrer Fagerlid.

Linjenettet og veier kan også bli stengt som følge av at trær raser over dem.

Torsdag ble en person tatt av et steinras ved Åbdal bro i Agder. Personen pådro seg kun lettere skader.

SØKKVÅTT: Bergenserne går en regntung helg i møte. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Det er også ventet at enkelte bekker kan flyte over sine bredder.

– Det er ganske mye nedbør på kort tid, men det er ikke uvanlig at det bøtter ned i lang tid på denne tiden, sier han.

Også Midt-Norge må regne med å kunne oppleve både vindkast og vått vær.

– Det blir ganske grått og nitrist vær fra Lindesnes til Nordkapp, men ikke så ruskete at det er noe å skrive hjem om, sier Slettebø.

Nå kommer vinteren til fjells

Har du planer om å krysse fjelloverganger i helgen kan det også være en god idé å legge om til vinterdekk først som sist.

– Vi forventer snø i fjellet natt til lørdag. I sør kan nedbøren komme som snø ned mot 1000 meter, mens det i Trøndelag, Nordland og Troms kan bli snø helt ned mot 500 til 800 meter. Det må folk tenke på, sier Fagerlid.

Neste uke vil det være kjølig luft som preger værsituasjonen, og snøgrensen kan krype enda lavere.

– Da kan det bli ordentlig kaldt, og vi kan få snø også i lavlandet i Nord-Norge. I Nordland, Troms og Finnmark kan det bli nærmere null grader, forteller Slettebø.

Slik så det ut under fjorårets høststorm:

Østafjells går imidlertid innbyggerne en solfylt helg i møte.

– Her blir det opphold og lange perioder med sol, og temperaturer opp mot 15 grader. Men det vil nok være en god del vind også her, særlig på søndag, som kan trekke temperaturene ned, forteller Fagerlid.

Også nordledningene kan se frem mot en bra avslutning på helgen.

