Ingen andre mistenkte eller siktet i Wara-saken

Statsadvokat Marit Formo bekrefter overfor VG at ingen andre enn Laila Anita Bertheussen (54) er siktet eller mistenkt i saken om trusler mot tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

I går ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste vil at samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen, skal tiltales etter en paragraf med strafferamme på ti års fengsel. Det fikk VG og flere andre medier bekreftet.

– Statsadvokat Marit Formo har fått innstillingen på sitt bord. Hun ønsker ikke å gå i detaljer om hvilke lovbrudd eller paragrafer som er omhandlet i oversendelsen fra politiet.

– Er andre gjerningspersoner nå utelukket?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, men kan opplyse at det ikke er andre personer som har status som mistenkt eller siktet i saken, sier statsadvokat Marit Formo til VG.

– Er det heller ingen andre som er omfattet av innstillingen om tiltale som du har mottatt fra PST?

– Nei, sier Formo.

Gikk av

28. mars gikk Tor Mikkel Wara (Frp) av som justisminister etter at samboeren ble mistenkt for hærverk og trusler rettet mot parets felles hjem i Oslo. Da var hun allerede siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.

PST-sjefen har tidligere uttalt at Bertheussen mistenkes for å ha satt på bilbrannen og gitt inntrykk av at brannen var påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn.

Elden: – Tunnelsyn

– Jeg er heller ikke kjent med at PST har etterforsket i noen annen retning, og det er høyst beklagelig. Da blir en etterforskning preget av tunnelsyn og lite åpen. Det er barnelærdom for etterforskning, sier Bertheussens forsvarer John Christian Elden til VG.

Elden har tidligere opplyst at Bertheussen avviser straffskyld.

VG får opplyst at PST i innstillingen foreslår at Bertheussen skal tiltales etter flere tiltalepunkter hvorav det alvorligste er straffelovens paragraf 115 om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Paragrafen har en strafferamme på ti års fengsel.

– Skal ikke mye til

Riksadvokaten har det endelige påtaleansvaret i de mest alvorlige straffesakene i Norge. Dette gjelder saker som drap, alvorlige sedelighetslovbrudd, grov narkotikakriminalitet og i dette tilfellet paragraf 115 som er en del av straffelovens kapittel 17 om vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser.

Straffeloven § 115: Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Professor Gert Johan Kjelby er tidligere statsadvokat og leder det 5-årige forskningsprosjektet «Politi og påtalerett» ved Det juridiske fakultet i Bergen.

– Jeg kjenner ikke innholdet i PSTs siktelse og innstilling. Men ut fra den rettspraksis som foreligger, skal det ikke så mye til for at ulovlige handlinger – typisk trusler – rettet mot en statsråd, rammes av straffeloven § 115. Det er nok at det objektivt sett skapes «en fare for» at en statsråd hindres eller påvirkes i sin virksomhet, skriver Kjelby til VG.

– Det avgjørende er ikke om handlemåten faktisk har fått en slik virkning, men om den er egnet til det. Spørsmålet om anvendelsen av straffeloven § 115 – som etter loven ligger til riksadvokaten å ta endelig stilling til – bero selvsagt på hvilket faktum det kan føres bevis for, særlig hvilke handlinger som er gjort, måten de er gjort på og de ord som er benyttet, skriver Kjelby.

I mars i år ble islamisten Mohyeldeen Mohammad dømt for overtredelse av den samme paragrafen som PST ifølge VGs opplysninger vil tiltale Bertheussen etter. Borgarting lagmannsrett dømte ham til to år og tre måneders fengsle for trusler mot Venstre-politikeren Abid Raja.

Saken er anket og blir behandlet i Høyesterett.

Tidligere er en mann dømt etter paragrafen for å ha drapstruet Venstre-leder Trine Skei Grande og etter Oslo Pride Parade i 2016 ble den brukt da en 22 år gammel kvinne ble dømt for å ha presset en kakebunn med barbarskum mot hodet til daværende Frp-statsråd Solveig Horne.

En mann i 20-årene fikk ett år og tre måneders fengsel for blant annet å ha fremsatt trusler overfor Kongen og statsministeren.

