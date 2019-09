RØD GRØNN: Raymond Johansen skryter av Aps samarbeid med Lan Marie Nguyen Berg og De Grønne i Oslo. Han er klar på at Ap ikke allerede nå kan lukke døren for et nasjonalt samarbeid med De Grønne etter valget om to år. Foto: Frode Hansen, VG

Klimakamp mellom Ap-Raymond og LO-topp

Det blåser opp til klimakamp i Ap. LO-topp Jørn Eggum vil ikke samarbeid med De Grønne nasjonalt. – Den døren synes jeg ikke vi skal lukke nå, sier Raymond Johansen.

Både byrådsleder Raymond Johansen og leder i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum i Fellesforbundet, sitter i landsstyret i Arbeiderpartiet, som samles til evaluering og ettervalgsmøte tirsdag, etter etterkrigstidens dårligste kommunevalg 9. september.

Eggum er industriens mann og har hisset på seg tunge deler i partiet, som mener det er riktig å åpne døren for et mulig samarbeid nasjonalt, med Miljøpartiet De Grønne (MDG) etter stortingsvalget om to år.

– Det er bare et sterkt Ap som kan kombinere og levere helhetlige løsninger innen jobbsikkerhet, klima, næring og distriktspolitikk. Så er det noen som blir klimadesperate og konkluderer med at vi må samarbeide med MDG på nasjonalt plan. Jeg har vært tydelig på at det er en elendig idé, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til NTB etter valget.

– Gode erfaringer

– Mine erfaringer med MDG her i byen er veldig gode. De er en fornuftsbasert partner som er opptatt av å holde budsjett – og å være kreative og aktive. De har fått med seg mange ivrige folk og velgere, mange unge, som er bekymret for de klima- og miljøendringene verden opplever. Våre velgere er også veldig opptatt av klimautfordringene – og vi ikke da støte fra oss disse velgerne eller et slikt parti, sier Raymond Johansen.

LO- OG AP-TOPP: Fellesforbundsleder Jørn Eggum sitter også i Aps sentralstyre og landsstyre. Foto: Jørgen Braastad, VG

Han siterer en av Aps største menn, tidligere statsminister Trygve Bratteli.

– Bratteli sa at vi må forstå den tiden vi lever i, og gi svar som folk tror på: Når klima har skapt store bevegelser, unge mennesker streiker over hele verden for redde klimaet og Greta Thunberg er i FN for tale under klimakonferansen, da må vi evne å forstå at mange – spesielt unge – opplever at de etablerte partiene ikke griper nok tak i klimautfordringen, sier Johansen.

– Og jeg mener vi må prioritere klimaet. Når det kalver ett isfjell på Grønland og slipper ut vann tilsvarende 400 Mjøsaer – og deler av Bahamas ser ut som en krigsplass etter en orkan, da forstår du at mange blir redde. Det er da Ap må være på og vise vei, ikke bli stående igjen. Vi har vært gjennom endringer før og det må vi lære av, sier han:

– Feil

– Spikerverket var store i Nydalen. Det var også jernverket i Mo i Rana. I dag er det atskillig flere arbeidsplasser i Nydalen og Mo, enn det var i industrigullalderen.

– Du sier Eggum tar for mye hensyn til tradisjonell industri?

– Jeg sier at jeg mener det er feil nå, å si nei til en klimabevegelse som har et budskap som mange i Arbeiderpartiet finner gjenkjennelig. Ap må ta lederskap i arbeidet med å utvikle industrien samtidig som vi jobber for et bedre klima. Det ene står ikke i veien for det andre. Det må vi gjøre lokalt, slik vi gjør i Oslo, nasjonalt og internasjonalt – for å nå togradersmålet. Jeg er byrådsleder her i Oslo og vet det er noe helt annet å styre et helt land. Men jeg opplever De Grønne som konstruktive og da skal vi ikke lukke døren hele to år før neste stortingsvalg.

Jørn Eggum ønsker bare å gi en kort kommentar mandag.

– Der er en viktig prosess sentral- og landsstyret nå skal inn i. Å løfte MDG som løsningen på våre problemer, er mildt sagt spesielt, sier Eggum.

