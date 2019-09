FÅR STØTTE: Abid Raja (V) går til frontalangrep mot Frp i en kronikk i Aftenposten tirsdag. Foto: Terje Bringedal, VG

Islamsk Råd Norge støtter Abid Raja: – Vi trenger politikere som tør å stå frem

Både IRN og Muslimsk Dialognettverk enig med Venstre-politikerens kronikk, hvor han angriper Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering».

I en kronikk i Aftenposten tirsdag henvender stortingsrepresentant Abid Raja (V) seg til statsminister Erna Solberg, og kritiserer Frp-leder Siv Jensens retorikk.

Rajas kronikk får nå støtte av Islamsk Råd Norge (IRN).

– Vi trenger politikere som tør å stå frem og si at nok er nok. Det miljøet som skapes nå er ikke heldig. Vi har et samfunn med mennesker med ulik tro og bakgrunn, og da kan vi ikke ha et samfunn som sprer hat og bruker en type retorikk som skaper avstand, sier informasjonsansvarlig Yasir Ahmed til VG.

– Den retorikken Raja er i mot er en del av tiltakene man må se på for å skape et forsonende samfunn.

Mener Jensen sprer frykt og hat

I kronikken kaller Raja Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering» for «brun skremselspropaganda».

Raja gikk senere tirsdag ut og tok selvkritikk for bruken av ordet «brun», fordi det av mange blir tolket som ensbetydende med nazistisk.

Ahmed er enig med Raja i at finansministeren er med på å spre mer frykt og hat enn nødvendig gjennom ordvalget sitt.

– De som leser kronikken hennes kan jo tro at muslimer er her for å snikislamisere, og derfor må hun forklare hva hun mener med det. Hva har muslimer gjort som gjør at de snikislamiserer? Er det fordi de står for verdiene sine? Muslimer krever ingenting annet enn det alle har rett på, sier han.

– Bra Raja sier fra

Ahmed understreker at politikere er folkevalgte, og at de derfor må ta hensyn til samfunnet de representerer.

– De kan ikke tenke at de kan si hva de vil og slippe unna med det. Jensen er finansminister for alle, også muslimer, så hun må passe på at hun ikke tråkker på folk. Hun mener at alle har rett til å tro på hva de vil, men er hun enig i at folk har rett til å praktisere på den måten de vil? Det har hun aldri greid å svare på, sier Ahmed.

Også Muslimsk Dialognettverk støtter Raja.

– Vi har alltid visst at det ikke finnes noe snikislamisering, og det er kjempefint at flere og flere partier innser det og sier klart i fra. Raja har alltid vært flink til å si fra, og det gjør han nå også, sier leder Senaid Kobilica til VG.

Splittede meninger

Bakgrunnen for Rajas kronikk er flere utspill fra Frps Siv Jensen og Sylvi Listhaug i løpet av valgkampen.

I et intervju og en kronikk i VG 2. september, hentet Jensen frem begrepet «snikislamisering», i forbindelse med at tre kvinner nektet å håndhilse på Kronprins Haakon da han besøkte Al-Noor Islamic Centre.

Flere sentrale Frp-politikere knytter Rajas utspill til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020. Det gjør også kilder internt i Venstre. Venstres to nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik, har begge reagert på utspillet hans om «brun propaganda».

Venstre-leder Trinde Skei Grande sier hun ikke er glad for at Raja brukte ordet «brun» om Frps retorikk, men kaller samtidig Frps ordbruk for «forkastelig», og vil ikke beklage overfor regjeringsparten.

Mener det handler om likestilling

Siv Jensens statssekretær, Atle Simonsen, viser til Jensens VG-kronikk fra 6. september, hvor hun forklarer bakgrunnen for at hun brukte begrepet «snikislamisering».

Frp-profil Jon Helgheim svarer følgende på kritikken fra Islamsk Råd Norge:

– Det er ikke av frykt, sinne eller fordommer vi argumenterer mot denne uskikken å nekte å håndhilse. Det er av hensyn til hvordan vi mener kvinner og menn skal omgås i dette landet. Kvinner og menn skal være likestilt, møtes som likeverdige og respektere hverandre, sier han.

