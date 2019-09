DYSTERT: Det var laber stemning på Venstres valgvake, der blant andre Abid Raja. Marit Vea og Guri Melby var. Nå får Raja bred støtte for sitt Frp-oppgjør etter valget. Foto: Terje Bringedal

Venstre-toppe: Grande og Raja bør ikke beklage

I helgen ba statsminister Erna Solberg (H) om at partileder-kollegene Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) måtte roe ned den knallharde konfrontasjonen seg imellom. Da eksploderte det.

Nå står de to partiorganisasjonene enda en gang steilt imot hverandre, etter at Abid Raja (V) gikk ut og beskyldte Frp for å spre «brun propaganda».

Kilder i begge partiene sier til VG at konflikten nå er så steil at det har økt faren for at regjeringssamarbeidet kan ta skade.

Frp-leder Siv Jensen har krevd at Venstre-leder Trine Skei Grande beklager og tar avstand fra uttalelsene. Men Venstre-lederen dro til Island søndag, og har fastholdt er er helt innenfor å gi beskjed om man mener at retorikken går for langt.

Mandag ettermiddag klarte ikke VG å få kontakt med Siv Jensen.

Erna: Avslutt krangelen

I helgen hadde imidlertid statsministeren fått nok av krangelen mellom de to partilederne. Via partiapparatene ba hun Skei Grande og Jensen om å avslutte den offentlige skittentøy-vasken, ifølge VGs opplysninger.

Men det skjedde ikke. Søndag blusset det opp igjen da Siv Jensen i intervjuer med NRK og TV2 dundret til mot Trine Skei Grande.

– Vi er vant til mange rare synspunkt og meninger fra Abid Raja som gjør det vanskelig å ta ham på alvor. I tillegg skifter han også standpunkt fra dag til dag, derfor trekker jeg på skuldrene av dette. Rajas uttalelser fremstår først og fremst som et problem for Venstre og ikke for Frp, sa Jensen til NRK.

FÅR STØTTE: Venstre-leder Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja bør ikke unnskylde, mener Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og Stad-ordfører Alfred Bjørlo. Foto: Terje Bringedal / VG

Planen var å gi Venstre-leder Trine Skei Grande muligheten til å kritisere enkelte av Frps utspill, samtidig som hun kunne ta avstand fra Rajas påstander om «brun propaganda».

Etter at Grande derimot valgte å støtte partikollegaen, er det full fyr i Frp. Flere sentrale Frp-politikere kritiserer Venstre-lederen i Dagbladet, som omtalte saken først. Flere av dem knytter Rajas utspill til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020.

Sårende

Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) synes Rajas uttalelser er sårende.

– Jeg tenker at Venstre umulig kan mene det Raja sier, da er det vel strengt tatt de som ikke kan sitte i regjering med oss, sier Svendsrud til VG.

– Hva må Trine Skei Grande gjøre for å reparere forholdet til Frp?

– Jeg hadde satt pris på en genuin beklagelse, sier Svendsrud.

Men også i Venstre sier flere kilder at Trine Skei Grande åpenbart vegrer seg for å gå ut mot Abid Raja, midt i den pågående debatten om fornyelse av partiledelsen i Venstre.

Flere tillitsvalgte har ønsket at hun må tre til side senest på landsmøtet i 2020, når hele Venstre-ledelsen er på valg.

Abid Raja er på reise til Etiopia og Malawi med Stortingets utenriks- og forsvarskomité. VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Raja. Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere saken.

MÅ PRATE SAMMEN: Venstre-ordfører Alfred Bjørlo mener partilederne i Venstre, Frp, Høyre og KrF må «rydde opp». Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Ikke tvang å sitte i regjeringen

Alfred Bjørlo ble gjenvalgt som ordfører i den nye, sammenslåtte kommunen Stad, der Venstre fikk 36,2 prosent – og blir av flere pekt på som en mulig lederkandidat i Venstre. Det er ikke nødvendig at Trine Skei Grande eller Abid Raja unnskylder overfor Frp, mener han.

– Nei, etter den gjentakende fremmedfiendtlige og splittende symbolbruken Frp har spilt på i valgkampen, synes jeg ikke det.

– Ser du for deg at regjeringen kan holde sammen i to år til?

– Jeg ser for meg at det er nødvendig at partilederne snakker alvorlig sammen om dette ganske raskt.

Bjørlo reagerer særlig på delebildet om båtflyktninger og reklamen med bilde av en kvinne i nikab og teksten «Stem Frp».

– Hovedpoenget er at Frps retorikk skaper kløfter mellom folk i Norge. De har dratt innvandrerkortet kynisk i valgkampen, sier han.

– Hva er det Erna (Solberg) pleier å si? «Jeg ville ikke brukt de ordene»? Men det er riktig at Abid (Raja) går ut og er tydelig og tar avstand fra måten Frp har spilt på fremmedfrykt. De spiller på frykt for muslimer og innvandrere for å mobilisere velgerne til valget. Det er det helt nødvendig for et liberalt parti som Venstre å reagere på.

Mens Frp-ere har pekt på at Venstre må vurdere sin regjeringsdeltagelse, peker Bjørlo tilbake på Frp.

– De må velge om de vil forholde seg til regjeringsplattformen eller ikke. Det innebærer å gjøre et integrerings-løft i Norge så vi henger mer sammen som en nasjon, ikke blir mer splittet. Det er en del av grunnlaget for regjeringssamarbeidet, sier Bjørlo.

Og legger til:

– Hvis de ikke vil det, lever vi i et fritt land. Det er ikke tvang å sitte i regjeringen hvis man ikke deler verdigrunnlag.

– Bør ikke be om unnskyldning

Mens partiledelsen i Venstre er taus, er beskjeden klar fra Sondre Hansmark, Unge Venstre-leder og sentralstyremedlem i Venstre:

– Trine bør overhodet ikke be om unnskyldning. Og det bør ikke Abid heller, skriver Hansmark i en SMS fra ferie i EU.

– Det må være lov til å kalle en spade for en spade når Frp driver og nører opp under muslimhat. Noe av retorikken til Frp er fremmedfiendtlig, og det er noen som føler seg veldig truffet når vi påpeker det.

– Kan Venstre sitte i regjering med et parti som Venstre-folk sier at «nører opp under muslimhat» eller kommer med «brun propaganda»?

– Når Venstre sammen med Frp klarer å ta i mot tre ganger så mange kvoteflyktninger som det SV klarte med Arbeiderpartiet, så viser det jo at Frp taper disse sakene i regjering. Derfor mener jeg også at det er riktig at vi sitter der. Men samtidig tror jeg vi skal anerkjenne at FrP har fått slippe for lett unna med retorikk som setter folk opp mot hverandre, og det er det Venstrefolk tar kampen nå, svarer Unge Venstre-lederen.

Abid Raja er på komitereise med uterikskomiteen til Addis Abeba i Etiopia og vi har ikke lykkes med å få en kommentar fra ham.

