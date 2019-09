Slik planla de angrepene på Frp

STØTTE: Abid Raja går ut og støtter Trine Skei Grande som fortsatt Venstre-leder. Foto: Terje Bringedal, VG

EKEBERGÅSEN (VG) Abid Raja og Venstre-leder Trine Skei Grande ble enige om at hun skulle ta det første angrepet mot Siv Jensen om snikislamisering. Raja sier at han ventet til etter valget.

– Jeg hadde veldig lyst til å ta et oppgjør med Frp-leder Siv Jensen i valgkampen, da hun kom med snikislamiseringen sin. Etter dialog med Trine kom vi til at hun skulle ta den i første omgang. Da valgte jeg å vente, for å ta et bredt oppgjør etter valget.

– Du utsatte bevisst det brede angrepet på Frp til etter valget?

– Ja, etter bompengesaken så måtte vi ta hensyn. Vi ville ikke ta oppmerksomheten vekk fra lokalvalgkampen. Lokalvalget skal handle om lokale kandidater i by og bygd, og allerede hadde bompengesaken tatt altfor mye oppmerksomhet og overskygget lokale kandidater, sier Raja.

– Det smertet meg helt inne i sjela

Han sier han måtte legge bånd på seg.

– Å høre Siv Jensen på ny bruke snikislamisering, det smertet meg helt inn i sjela mi. Jeg rådførte og samkjørte meg med Trine og sentralapparatet, og vi ble enige om at Trine skulle håndtere dette før valget, da Jensen slo til. Jeg er veldig glad for at Trine var krystallklar i møte med det begrepet, og jeg er stolt av at hun sto rakrygget.

– Når du gikk ut i to kronikker mot Frp-retorikken, hadde du også klarert innholdet med Grande?

– Nei, slik er det ikke i Venstre. Trine har heller aldri før ønsket eller fått kronikkene mine til gjennomlesing. Trine er ikke kontrollfrik, hun gir oss tillit og rom til å vokse og ta debatter. Uansett, jeg er sikker på at det eneste hun ville ha fjernet, er ordet «brun».

HJELM: Med mobilen i en hånd og den andre på sykkelstyret, kommer Abid Raja opp Ekebergåsen. – Jeg bruker hjelm, altså, sier han: Den ligger igjen inne i restauranten, mens jeg møter VG, sier han. Foto: Trond Solberg, VG

– Den formuleringen burde vært fjernet?

– Ja, jeg har beklaget den, fordi noen har oppfattet at det er en nazi-påstand. Jeg må innrømme at jeg aldri tenkte den tanken, men når reaksjonene kom, så var det greit å bare trekke akkurat den formuleringen.

Grande er enig i Rajas fremstilling.

– Når påstandene om snikislamifisering kom opp, var det en så alvorlig sak at det var naturlig at det var partilederen som tok den. Ingen burde være forundret over at Abid ville følge opp denne debatten etter valget. Men i Venstre er det ikke slik at man trenger å klarere med partilederen at man skriver kronikker eller løfter debatter, sier hun.

– Ord er ikke ord

VG treffer Abid Raja i skulpturparken på Ekeberg – etter at den verste stormen har lagt seg.

– Jeg mener det er viktig å debattere hva ord gjør med oss i vårt felles samfunn. Ord er ikke bare ord, ord påvirker, skaper holdninger og kan ha fordomsskapende eller oppdragende effekt. Ord sårer, og leger sår. Ord kan oppildne til fremmedfrykt, eller bygge fellesskap. Her tar rett og slett norske mediekommentatorer feil, når de sier det ikke er nødvendig med en debatt om retorikk. Fordi ord er viktig, retorikken vi bruker er viktig, sier han.

– Du sier at ord kan skape terror?

– Ja. Ord skaper holdninger. Holdninger kan ende i manifest. Manifest har det blitt vist at kan ende i terror. Men vi snakker også om ord i vår hverdag. Når noen roper «nigger» eller «jævla pakkis» på fotballbanen på Ekebergsletta, da skaper de ordene også holdninger.

– Og når Siv Jensen, for å underbygge snikislamisering, trekker frem at en kvinne i stedet for å ta kronprinsen i hånden, holder sine hender til brystet og bøyer seg mot ham i respekt, da skriker det inne i meg. Det skjedde i en moské hvor en mann kom inn og utførte en grov terrorhandling. Det er noe med dimensjonene her, som blir fullstendig feil:

– FLOTT: – Slik hilste kvinnen i moskeen. Jeg synes det er flott, sier Abid Raja og holder seg til brystet. Foto: Trond Solberg, VG

– Da nøres det oppunder fordomsfulle og rasistiske holdninger.

– Du anklages for å bruke utspillene i en lederkamp i Venstre?

– Nå skal du høre

– De i Frp som hevder det og de kommentatorene som hevder det, er fullstendig på villspor. Jeg har samtalt med Trine både før og etter valgdagen. Jeg har gjort det klart overfor henne at jeg støtter henne som partileder. Vil hun fortsette, så har hun min fulle støtte. Jeg vil ikke utfordre henne.

– Det er flere lederverv, blant annet to nestlederjobber?

– Jeg tror valgkomiteen vil få vite hva jeg er motivert til, men det er noe jeg skal dele med dem.

Raja sier det er mange rare påstander om hans brune uttalelser.

– Nå skal du høre. Alle dere journalister sier at Abid har lyst til å bli statsråd – og selvsagt har alle politikere lyst til det når man er engasjert i rikspolitikk. Tror du noen hadde villet tre inn i en regjering hvis man samtidig mente at noen der har nazi-sympatier? Selvsagt ikke: Jeg koblet derfor overhodet ikke bruken av ordet brun propaganda med hakekors eller nazisme.

– Debatt er nødvendig

– Kan du sitte i en regjering hvor Frp er med og de forfekter holdninger som du opplever som rasistisk?

– En regjering handler om å spikre en regjeringsplattform, lage budsjett, lage handlingsplaner og utforme nye lover. Om politikk kan vi kompromisse. Når det gjelder retorikken, så er det noe vi ikke ser ut til å bli enige om. Men det viktige er at vi tar debatten, så får folk se hva vi er uenige om. Det må være lov å være uenige, når fire partier sitter i samme regjering. Jeg vil sitere John Stuart Mill: «Når noen taler om noe du ikke liker, taler du dem imot». Debatt er nødvendig for å hegne om og utvikle demokratiet:

– Jeg vil ha en bred debatt der vi som samfunn kan snakke om hva ord og retorikk gjør med oss som mennesker, hva det gjør med forholdet mellom oss som folk, hvordan det påvirker vårt samfunn som helhet, i by og bygd. Vi må snakke høyt sammen om hvordan ord virker på oss. Og jeg ber om hjelp her, så vi politikere også kan lære av hva folk der ute mener.

ENGASJERT: Stortingsrepresentant Abid Raja ber om debatt og engasjement. Foto: Trond Solberg

– Hjelp fra hvem?

– Jeg oppfordrer akademikere til delta. Ikke bare terror og ekstremismeforskere, men også kriminologer og sosiologer; hva gjør negativt ladet retorikk med oss? Hva mener psykologene om ordenes betydningen for vår psykiske helse og våre følelser? Jeg vet mange lærere går og bærer på unik kompetanse om det de observerer blant barn i sin skolegård – det samme gjelder de arbeidsplasser over det ganske land som har innslag av mangfold blant sine ansatte.

Roser kona

Raja sier stormen har tent ham, mer enn å gjøre ham mer forsiktig. Men han har måtte søke hjelp. Hos sin kone Nadia, som er psykolog.

– Jeg lærer mye av Nadia. Og jeg takker henne ofte fordi hun gjør meg litt bedre hver dag. Hun pleier å si en kjent psykologsetning til meg; «viktigst er ikke hva som er skjedd, men hva som skjer etter». Noen ganger kan vi uttrykke oss feil, og tråkke i salaten. Jeg tråkket nylig i den brune salaten. Da jeg innså at dette hadde såret enkelte i Frp, så har jeg tatt ansvar for min del av det. Derfor beklaget jeg, for sikkerhets skyld, selv om jeg overhodet ikke mener «brun propaganda» er ensbetydende med nazisme. Likevel, det er uunngåelig at vi politikere tråkker feil, vi er tross alt mennesker vi også, viktigst er likevel at vi tar ansvar for hva våre ord gjør med folk.

KONE OG PSYKOLOG: Abid Raja sier at han bruker kona Nadia Ansar som rådgiver og psykolog. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Her i parken har de et sted inspirert av Munchs «Skriket», hvor du kan skrike ut: Du burde kanskje gjøre det titt og ofte?

– Det kan nok hende, men jeg kommer ikke til å slutte med å ta til motmæle mot Frp eller andre, når vi opplever at de mistenkeliggjør folk og skaper grobunn for rasisme. Det holder å gå inn og se kommentarfeltet på Resett, for å få bevis på at snikislamiseringsretorikken bidrar til det.

