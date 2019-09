Marinen: Mener de vet årsaken til «Helge Ingstad»-ulykken

Sjøforsvarets granskning av «Helge Ingstad»-ulykken er i praksis ferdig. De konkluderer med at det ikke var én stor feil som førte til ulykken, skriver BT.

– Det har vært en kjede av faktorer. En lang rekke hendelser som sammen førte til at det gikk som det gikk. Det er noe vi også kjenner igjen fra andre store ulykker, sier marinesjef Rune Andersen på Haakonsvern til Bergens Tidende.

Andersen mener de nå har god oversikt over hva som førte til at krigsskipet, verdt flere milliarder kroner, kolliderte med et tankskip og sank.

Nå ruller de ut flere tiltak for å forhindre nye ulykker innen de seks ulike feltene: Sikkerhetskultur, navigasjon, dokumentasjon, kompetansestyrking, teknisk trygghet og håndtering av avvik.

Marinen vil også jobbe med kulturen i organisasjonen, og har derfor hentet inn eksterne konsulenter i en større kartlegging.

– Kartleggingen viser at vi er gode på prosedyrer for å redusere risiko, men peker på hvor viktig det er å vurdere den samlede risikoen og alltid prøve å forutsi farer, sier Andersen til BT.

Andre tiltak de har satt i verk er:

Samordning av navigasjonsruter på tvers av fartøystyper

Endringer i prosedyrene for hvordan nøkkelpersonell blir testet og valgt ut

Få på plass et bedre system for hvordan avvik blir rapportert og håndtert

En full gjennomgang av hvordan dokumentasjon, instrukser og prosedyrer på alle fartøyene er systematisert og gjort tilgjengelig for de som trenger det

Få bedre system for å holde oversikt over hvem som har hva slags sertifikat og kompetanse, og over hva som trengs på de ulike fartøyene.

Flere granskninger

Sjøforsvarets interngranskning er én av flere granskninger som fremdeles er i arbeid etter kollisjonen ved Øygarden 8. november i fjor. Statens havarikommisjon, Forsvarsmateriell og politiet arbeider også med å finne ut hva som var årsaken til ulykken.

Fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola» TS kolliderte klokken 04.03 natt til 8. november i fjor. Marinefartøyet fikk en stor flenge i skroget og sank på grunt vann i Hjeltefjorden.

Før det sank jobbet slepebåter på spreng for å berge krigsskipet. Skipet ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

