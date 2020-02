Uværet herjer i Sør-Norge

ARENDAL/MOSS/OSLO (VG) Sterk vind fører flere steder i landet til stengte fjelloverganger, innstilte ferger og tak som blåser av.

Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstremt høy vannstand for Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder mandag og natt til tirsdag.

Vakthavende statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier til VG ved 13-tiden at det for øyeblikket er mye kraftig vind i Sør-Norge, spesielt ytterst ved kysten, men at den vil avta utover kvelden.

– Vinden vil minske først på Sørlandet, også etterhvert på Østlandet. Også vil det bøtte ned. Noen steder, blant annet i Rogaland og Sunnhordland er det ventet opp mot 60-80 millimeter regn på ett halvt døgn, sier meteorologen.

Bastøferga mellom Hortyen og Moss er innstilt søndag på grunn av uværet. Flere har vært ute for å kjenne på naturkreftene i Moss i løpet av dagen. Foto: Gisle Oddstad

Gislefoss oppfordrer alle som skal ut i trafikken om å være forsiktige, og beregne god tid.

– Det kan vær utfordrende forhold som venter reisende på vei vestover og til fjells, sier han og legger til:

– Om absolutt ikke må ut, bør du heller holde deg inne, sette på en god film og nyte morsdagen.

Like etter klokken 10.30 melder Color Line at de kanseller ti fergeavganger til Danmark og Sverige på grunn av uværet.

– Været gjør det rett og slett uforsvarlig å gå. Vi vil helst ikke kansellere, men med det værvarselet som er nå er det fornuftig. Det er kapteinen som tar den beslutningen, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Helge Otto Mathisen i Color Line til VG.

Flere veier er stengt

SKADER: Fire biler ble skadet da overbygget på Sam Eyde videregående skole i Arendal løsnet og falt ned. Foto: Tomm Christiansen, VG

Ferjesambandet på E39 Arsvågen-Mortavika har vært innstilt, men skal gå som normalt fra klokken 18.

Fergen mellom Moss og Horten er stengt. I tillegg er en rekke fjelloverganger stengt.

E6 over Dovrefjell ble stengt søndag ettermiddag, etter å ha vært stengt og så åpnet igjen tidligere på dagen. Alternativ rute er riksvei 3 i Østerdalen.

Du kan følge med på trafikken på Vegvesenets Twitter-konto eller på hjemmesiden deres.

Slik ser det ut på E6 over Dovrefjell nå:

Med unntak av Strynefjellet var Filefjell den eneste fjellovergangen mellom Øst- og Vestlandet som var åpen for fri ferdsel ved 17.30-tiden søndag. Både på Hemsedalsfjellet og Hol-Aurland var det kolonnekjøring, mens Hardangervidda var stengt for kjøretøy under 7,5 tonn.

Brøytebilsjåfør Stig Arve Neshagen på Filefjell sier til VG at han på et tidspunkt vurderte å stenge, på grunn av vanskelige værforhold.

– Det var veldig mye snø, kombinert med sterk vind, og flere bilister kjørte med varselblinklysene på. Nå har det roet seg litt. Det er greie forhold, og mye trafikk.

Filefjell er svært sjelden stengt på grunn av uvær. I fjor var ikke fjellovergangen stengt en eneste gang, sier Neshagen.

På E134 i Vinje var det manuell dirigering etter en møteulykke mellom et vogntog som hadde fått sleng på hengeren og en personbil.

– Føreren av personbilen ble kjørt sykehus, og det er ikke lenger manuell dirigering på stedet, opplyser Tore Grindem ved operasjonssentralen i Sørøst klokken 18.40. Lastebilsjåføren fikk førerkortet beslaglagt.

Mobilnett nede i Valdres

Telefon-og datalinjer har vært nede i kommunene Vestre Slidre og Vang, men en reserveløsning er på plass for Vang, opplyser kommunikasjonsjef Fredrik Tangeraas i Telenor til VG. Feilen for Vestre Slidre antas å være rettet i løpet av søndag kveld.

Problemene har blant annet skapt problemer med kontakt til nødetatene for enkelte.

– Røde Kors har derfor opprettet base på Vangsheimen sykehjem. Vi patruljerer også langs E16 der problemene er, så folk kan komme i kontakt med oss. Man bør ellers reise til et sted der man har dekning dersom man ikke oppnår kontakt, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt.

Man kan også oppsøke brannstasjonen i Røn eller ambulansestasjonen i Ryfoss, skriver politiet på Twitter.

Overbygg på skole løsnet

SKADER: Fire biler ble skadet da overbygget på Sam Eyde videregående skole i Arendal løsnet og falt ned. Foto: Tomm Christiansen, VG

Politiet i Agder opplyser på Twitter at et deler av et overbygg på Sam Eyde videregående skole i Arendal har løsnet og falt ned som følg av uværet. Politiet melder at fire biler som sto under taket har fått skader.

– Hvor store skader bilene har fått vet jeg foreløpig ikke. Vi har sjekket i og rundt i området, og det er ingen savnede personer, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til VG.

På Skoppum i Vestfold jobber brannvesenet med å sikre at en takduk på mellom 500 og 600 kvadratmeter som har løsnet i ett hjørne ikke blåser helt av. Vann trenger inn i bygget, skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Twitter.

I Moss blåser det også friskt søndag, og ifølge Yr.no kan det bli opptil 25 sekundmeter, full storm, i kastene.

Bjørn Petter Loss og sønnene William Loss Aase og Ulrik Loss Aase hadde kledd seg godt da de tok en tur langs sjøkanten for å se på været søndag ettermiddag. Der oppdaget de en strandet selunge:

På Sotra utenfor Bergen laget vinden i natt en revne i fotballhallen Sotra Arena. Det fikk konsekvenser for båtmessen som i helgen pågår i hallen.

– Vi måtte flytte noen av båtene, men heldigvis hadde vi plass til det, sier leder i Sotra Sportsklubb, Dan Christensen, til avisen Vestnytt. Samtidig jobbes det med å sikre bryggen i Bergen før det ventes svært høy vannstand mandag kveld.

VIND: En bil som stod parkert ved Barkaleit i Åsane ble truffet av et tre som blåste ned i den sterke vinden. Foto: Ole fiksdal

Ved Barkaleitet i Åsane ble en bil truffet av et tre som blåste ned i den sterke vinden søndag formiddag.

Heldigvis var ingen personer i nærheten av bilen da den ble truffet av grantreet, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt. I Hole i Ringerike falt et tre over et hus, men ingen av personene som var inne da ulykken skjedde kom til skade, sier Tom Berger ved Sørøst 110-sentral til NTB.

Ekstremværet Elsa

Ekstremværet, som har fått navnet Elsa, kombinert med høyt tidevann gir svært høy vannstand langs kysten av Agder, Vestlandet sør for Stad og Møre og Romsdal.

Bakgrunn: Venter storm, flom og skred langs kysten

GØY: Dmitrij Gordejev og sønnen Daniel på fem år lekte i sjøsprøyt og regn ved ferjekaia i Moss søndag ettermiddag. I bakgrunnen ligger en av ferjene som ble innstilt på ruten mellom Horten Moss. Foto: Lise Åserud

– Det er et veldig kraftig lavtrykk ved Island som lager disse problemene. Det er faktisk det kraftigste lavtrykket til nå denne vinteren, sier Gislefoss.

Ifølge meteorologen hadde vi fått mer vind, om lavtrykket lå nærmere Norge.

– Men vi ligger på en måte midt i smørøyet når det kommer til nedbør. Dette lavtrykket påvirker hele Nord-Europa.

Flere steder har uværet ført til strømbrudd søndag. I Vestfold og Telemark var 2.380 kunder på det meste uten strøm, fordelt på åtte kommuner, skriver NTB.

I Sund kommune i Hordaland mistet 1258 strømkunder strømmen i en kort periode søndag morgen. Over 800 fikk strømmen tilbake etter syv minutter, de siste fikk strømmen tilbake klokken 11,54, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BKK .

– Nå er ingen fastboende i vårt område uten strøm, sier Hodne til VG ved 16.30-tiden søndag.

