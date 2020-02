Uværet herjer flere steder

Sterk vind fører flere steder i landet til stengte fjelloverganger, innstilte ferger og tak som blåser av.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel flere steder på Sør- og Østlandet.

Vakthavende statsmeteorolog Kristian Gislefoss opplyser til VG at det for øyeblikket er mye kraftig vind i Sør-Norge, spesielt ytterst ved kysten, men at den vil avta utover kvelden.







– Vinden vil minske først på Sørlandet, også etterhvert på Østlandet. Også vil det bøtte ned. Noen steder, blant annet i Rogaland og Sunnhordland er det ventet opp mot 60-80 millimeter regn på ett halvt døgn, sier meteorologen.

Like etter klokken 10.30 melder Color Line at de kanseller ti fergeavganger til Danmark og Sverige på grunn av uværet.

– Været gjør det rett og slett uforsvarlig å gå. Vi vil helst ikke kansellere, men med det værvarselet som er nå er det fornuftig. Det er kapteinen som tar den beslutningen, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Helge Otto Mathisen i Color Line til VG.

Color Line har lagt ut oversikt over hvilke avganger som er kansellerte og endret på sine nettsider.

Disse veiene er stengt

Ferjesambandet på E39 Arsvågen-Mortavika er innstilt på grunn av uværet. Det samme gjelder fergene mellom Moss og Horten på riksvei 19. I tillegg er en rekke fjelloverganger stengt.

Dette er status klokken 13:20:

Riksvei 7 over Hardangervidda: Stengt

Riksvei 13 over Vikafjellet: Stengt fram til mandag

Fylkesvei 50 Hol - Aurland: Kolonne

E134 Haukeli: Kolonne

Riksvei 9 Hovden-Haukeli: Kolonne

Riksvei 52 Hemsedal: Stengt for biler

Fylkesvei 7942: Stengt

Fylkesvei 889: Stengt

Folkevei 7942 Akkarvik - Langfjordbotn: Stengt

Fylkesvei 889 Snefjord - Havøysund: Stengt

Folkevei 27 Venabygdsfjellet: Stengt fram til mandag.

E6 Dovrefjell: Stengt. Alternativ rute via Riksvei 3 Østerdalen

Veitrafikksentralen minner også om de utfordrende forholdene som venter reisende på vei vestover og til fjells.



Overbygg på skole løsnet

Politiet i Agder opplyser på Twitter at et deler av et overbygg på Sam Eyde videregående skole i Arendal har løsnet og falt ned. Politiet melder at fire biler som sto under taket har fått skader.

– Hvor store skader bilene har fått vet jeg foreløpig ikke. Vi har sjekket i og rundt i området, og det er ingen savnede personer, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til VG.

Han sier at det er mye å gjøre i forbindelse med været.

– Det blåser en god del, og vi oppfordrer samtlige til å sikre at gjenstander ikke løsner fra tak og bygninger. Dette gjelder særlig store byggeplasser.

Veldig mye vann

Meteorologisk institutt (MET) hadde på forhånd varslet at det ville komme store mengder nedbør lokalt i Sør-Norge natt til søndag.

Bakgrunn: Venter storm, flom og skred langs kysten

Det er utstedt rødt skredvarsel for Voss, Hardanger, Heiane og sør i Agder, mens det blåser sørlig full storm på Vestlandet med høye bølger.

I Oslo-området er det ventet rundt 20–30 millimeter nedbør søndag.

Det er også ventet svært høy vannstad fra fra Sørlandet til Troms og Finnmark mandag og tirsdag i neste uke. Årsaken er et høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med værets virkning, sriver meteorologisk institutt

Lavtrykket Ciara

Årsaken til uværet er et lavtrykk ved Island.

– Det er et veldig kraftig lavtrykk ved Island som lager disse problemene. Det er faktisk det kraftigste lavtrykket til nå denne vinteren, sier Gislefoss.

Ifølge meteorologen hadde vi fått mer vind, om lavtrykket lå nærmere Norge.

– Men vi ligger på en måte midt i smørøyet når det kommer til nedbør. Dette lavtrykket påvirker hele Nord-Europa. Britene har til og med gitt det et navn, Ciara.

