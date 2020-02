Cecilie Fjellhøy i retten: – Jeg ville ha gjort det igjen

NEDRE ROMERIKE TINGHUS (VG) Cecilie Fjellhøy sier hun oppriktig trodde på det «Tindersvindleren» Simon Leviev fortalte henne. Men bankene mener hun burde skjønt at hun ble lurt.

Fire banker krever nær én million kroner fra Fjellhøy, som gjennom våren 2018 ble utsatt for bedrageri av Tindersvindleren.

Hun lånte penger som hun ga til storsvindleren. Torsdag ga Fjellhøy sin forklaring i retten.

– Situasjonen var så prekær at det var samme hvor pengene kom fra. Akkurat der og da handlet det om å redde ham, forteller hun.

Bakgrunn – dette er saken: Advokatfullmektig Thomas Reinholdt, som representerer Fjellhøy, startet dagen i retten med å fortelle at Fjellhøys kjæreste Leviev konstruerte en trusselsituasjon. At han trengte penger for å komme seg ut av den. og at hun trodde på ham. Fjellhøy lånte penger og ga dem til Leviev. I dag Advokatfullmektig Thomas Reinholdt, som representerer Fjellhøy, startet dagen i retten med å fortelle at Fjellhøys kjæreste Leviev konstruerte en trusselsituasjon. At han trengte penger for å komme seg ut av den. og at hun trodde på ham. Fjellhøy lånte penger og ga dem til Leviev. I dag sitter Leviev fengslet og svindeldømt i Israel

– Følte jeg var den eneste som kunne hjelpe

Fjellhøy forteller at hun hele tiden trodde på Leviev og var livredd for at han skulle bli drept. At hun aldri hadde tatt opp et forbrukslån og at hun i utgangspunktet var skeptisk til den type lån.

– Han støttet hele tiden opp det han fortalte, at han var i livsfare. På det tidspunktet følte jeg og visste jeg at jeg var den eneste som kunne hjelpe ham, sier Fjellhøy.

– Jeg ville ha gjort det igjen, for det er det man gjør når man elsker noen og de er i livsfare, sier Fjellhøy.

I påsken 2018 drar de til en leilighet i Amsterdam. Mens de er der får Leviev en telefon fra sin angivelige sikkerhetsvakt som ber han skru av alle lysene i leiligheten, fordi noen kan være rett utenfor og han er i fare.

– Den frykten jeg hadde inni meg, både for ham og for meg selv, den er reel.

– Det å få opp kortet var det som kunne holde ham i live. Det var det som sto i hodet mitt, sier Fjellhøy.

TÅRER: Både Cecilie Fjellhøy og Pernilla Sjøholm tok til tårene i løpet av rettsdagen i Nedre Romerike tingrett Foto: Helge Mikalsen

Brukte pengene på luksus

I retten onsdag la bankene frem meldinger som de mener viste at Fjellhøy burde forstått at hun var blitt lurt. Advokatene til bankene er også opptatt av hva pengene er brukt på: Flybilletter, hoteller, nattklubber, dyre middager og klær.

– Hvorfor dro han på nattklubber og dyre restauranter hvis han var befant seg i en trusselsituasjon? spør advokat Hilde Larsson.

På det svarer Fjellhøy at det var viktig for Leviev å opprettholde livsstilen han allerede hadde.

– Restaurantbesøkene var også forretningsmøter. Det var viktig for ham å fortsette å jobbe, sier Fjellhøy.

Gjensidige slettet gjelden

Hun tok også opp et forbrukslån i Gjensidige, men de slettet gjelden. Bjørn Sørensen, som representerer Gjensidige, vitnet i retten torsdag.

Sørensen forteller at de tok kontakt med både Europol og Amex og fikk bekreftet opplysningene Fjellhøy hadde gitt dem. I tillegg ble han fortalt av Europol at flere kvinner i andre europeiske land har hatt lignende opplevelser med Leviev.

– For meg var det helt klart at hun opplevde at han ble truet, forteller Sørensen.

– Både truslene og den alternative virkeligheten er ren svindel. Og jeg har forstått det fra Europol at det har han også gjort tidligere, og at det til slutt også kommer opp en trussel mot seg selv. At man selv blir inkludert i den trusselen som vedkommende har skapt, sier Sørensen i Gjensidige.

Også Pernilla Sjøholm, en svensk kvinne som ble utsatt for svindel av Leviev, vitnet i retten torsdag.

SVENSK OFFER: Pernilla Sjøholm ble kjent med Cecilie Fjellhøy fordi de begge ble lurt av Simon Leviev. Foto: Helge Mikalsen

Sjøholm forteller at han også til henne fortalte at han var i fare, at han ikke kunne bli værende på ett sted over lengre tid og at han trengte penger.

Den svenske kvinnen lånte ham penger og forteller at hun begynte å tvile på at Leviev snakket sant først etter at VG tok kontakt med henne.

– Fortsatt den dag i dag har jeg vansker med å skille den faktiske virkeligheten med den konstruerte virkeligheten han hadde presentert. Det jeg ikke skjønner er at det er så mange mennesker innblandet. Jeg har jo møtt og sett alle sammen.

Leviev har aldri besvart VGs henvendelser i saken. Hans advokat har ikke besvart en henvendelse fra VG i går.

Publisert: 06.02.20 kl. 17:30

