Norges Svømmeforbund om helgens Open Water-konkurranse: Ti tusen meter i Oslofjorden er ingen «walk in the park»

Etter helgens konkurranse mellom Horten og Moss har sikkerheten rundt arrangementet blitt diskutert. Lederen i Open Water-utvalget mener det er spesielt å arrangere en konkurranse i trafikkert farvann.

Nå nettopp







– Det vil stilles veldig strenge krav om sikkerhet i arrangementer av denne typen, sier Geir Andersen til VG.

Han er leder av Open Water-utvalget i Norges Svømmeforbund.

Etter helgens konkurranse mellom Horten og Moss har sikkerheten rundt arrangementet blitt diskutert, etter at redningsselskapet måtte plukke opp 53 svømmere.

Bakgrunn: Redningsselskapet kritisk til svømmekonkurranse

Arrangementet hadde ingen tilknytning til Norges Svømmeforbundet, opplyser Andersen.

Mot det ekstreme

Å svømme i «open water» blir mer og mer populært. Derfor er det opprettet et nytt utvalg i Svømmerforbundet, påpeker lederen av det, Geir Andersen.

Alle arrangører av Open Water konkurranser som er tilknyttet Norges Svømmeforbund har stenge krav til sikkerhet, sier han.

– Det vi har mest fokus på i utvalget er sikkerhet og at den ivaretas. Arrangementet som ble avholdt i helgen har ikke blitt arrangert av en svømmeklubb med tilknytning til Norges Svømmeforbund. Vi vet om arrangementet, men vi kjenner ikke til hvordan det har blitt planlagt, til sikkerhetsprosedyrer og til rutiner.

Andersen uttaler seg derfor på generelt basis.

– Jo enklere et arrangement er, jo mindre er risikoen og desto mindre trenger man å tenke på det som angår sikkerhet. Ved et større og krevende arrangement må man ha sikkerhet og rutiner på plass. Jeg vil si at dette arrangementet i Oslofjorden er mot det helt ekstreme. Sikkerheten på et sånt type arrangement bør være sterkt prioritert, sier han.

les også Deltok i svømmekonkurranse: Forsøkte å sende nødanrop i to timer

Krevende i trafikkert farvann

Geir Andersen mener et arrangement i trafikkert farvann er spesielt, og stiller særlig strenge krav til sikkerhet.

Frank Løke sier til VG at han opplevde konkurransen som «galskap», men mener sikkerheten ikke var for dårlig. Han forteller at han kom farlig nær fergen som trafikkerer mellom Horten og Moss.

– Dette er en konkurranse for de tøffeste. Du stiller ikke opp på startstreken hvis du tok svømmeknappen i fjor, sier Løke til VG.

Samtidig som en ønsker at flest mulig mennesker skal delta på svømmearrangementer, påpeker leder Geir Andersen i Open Water-utvalget at det er krevende.

– Det er jo kjempegøy, men det kan også være noen som overvurderer sine evner. Ti tusen meter i Oslofjorden er ingen «walk in the park», sier Andersen.

Skyldtes svikt i kommunikasjonen

VG skrev mandag om svømmekonkurransen «Open Water – Horten – Moss». Redningsselskapet refser arrangøren etter at de måtte plukke opp 53 svømmere.

Redningsskøyten RS Elias har godkjenning for 12 personer.

– Med tanke på størrelsen på arrangementet har arrangøren hatt et uheldig forhold til sikkerheten, sa pressevakt Lars Kristian Mosby Enger i Redningsselskapet til VG.

RS ELIAS: Redningsskøyten har i utgangspunktet kapasitet på 12 personer. På et tidspunkt under søndagens svømmekonkurranse var det 53 om bord. Foto: Frank Løke

Men arrangøren Tom Remman forsto lite av kritikken fra Redningsselskapet. Ifølge ham kontaktet de Redningsselskapet i forkant av konkurransen, og ble lovet at en redningsskøyte skulle assistere.

Mandag opplyste Redningsselskapet at en intern kommunikasjonssvikt førte til at arrangørens beskjed til en lokal ansatt i Moss ikke nådde frem til beredskapsavdelingen og skipper på RS Elias.

Tirsdag opplyser Redningsselskapet at de har kommet til bunns i hva som skjedde. Arrangøren skal ifølge Redningsselskapet ha kontaktet en ansatt i Tønsberg mens vedkommende var ute på oppdrag. Vedkommende skal ha bedt arrangøren ringe tilbake på et senere tidspunkt. Dette ble ikke fulgt opp, ifølge Redningsselskapet.

Publisert: 09.07.19 kl. 23:22