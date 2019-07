FREGATTEN: KNM «Helge Ingstad» ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Miljødirektoratet mener de ble varslet for sent etter fregattforliset

Miljødirektoratet mener de ble varslet for sent om fregattulykken i fjor, og at de ble dårlig informert underveis i aksjonen.

NTB

En evalueringsrapport fra Miljødirektoratet indikerer at de mener miljøaspektet ved bergingsarbeidet ikke alltid ble tatt tilstrekkelig på alvor.

Under hevingen av fregatten, ba ikke Kystverket om råd om miljøkonsekvenser. Miljødirektoratet sendte råd på eget initiativ, men var urolige for at de ikke ble lyttet til. Det kommer fram i evalueringen Miljødirektoratet nylig sendte Kystverket, som NRK har fått tilgang til.

Fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola» TS kolliderte klokken 4.03 natt til 8. november i fjor. Marinefartøyet fikk en stor flenge i skroget og sank på grunt vann i Hjeltefjorden. Skipet ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

Til sammen forsvant 283.700 liter olje ut i naturen. Opp mot 200 sjøfugl fikk oljeskader.

Havforskningsinstituttet har tidligere omtalt miljøkonsekvensene som små. Bakgrunnen er at forurensningen skjedde over flere måneder og over et stort område. I tillegg fordamper og forsvinner diesel ganske raskt.

Kystdirektør Einar Vik Arset svarer slik på hvordan Kystverket involverte Miljødirektoratet under aksjonen:

– Jeg tenker at aksjonen har gått bra. Vi har bedt Miljødirektoratet om en vurdering, som skal være grunnlag for en egenevaluering i Kystverket. Selv om det gikk bra, finnes det alltid forbedringspunkter, sier han.

Publisert: 03.07.19 kl. 16:55