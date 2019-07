Illustrasjonsfoto Foto: Alf Ove Hansen, NTB scanpix

Planoverganger i Norge skal sikres for 120 millioner kroner

Bane Nor bruker 120 millioner kroner på fjerning og sikring av overganger på toglinjer i 2019. De siste tre årene er 72 usikrede overganger lagt ned.

Hvert år skjer det flere trafikkulykker på planoverganger i Norge, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

– Noen har ført til tragedier, og det er veldig vondt å tenke på. Ikke alle er klar over hvor farlig det er å krysse en jernbanelinje, sier Skarpen.

Han påpeker viktigheten av at trafikanter er oppmerksomme ved overgangene.

– Tog kan verken bråbremse eller svinge unna. Lokfører tuter og bremser, men blir vitne til at ulykken inntreffer uten å kunne stoppe i tide, sier han.

Sist helg døde Kim Andre Nielsen (34) og hans sju år gamle sønn Benjamin i en ulykke ved en togovergang i Trustrup i Danmark, da bilen de satt i kolliderte med et tog. Kona Marthe og datteren Julie kom fra ulykken uten alvorlige fysiske skader. Overgangen er uten bommer, men blinkende lys og ringende klokker skal advare bilister når toget nærmer seg. Det er ikke klart hva som var årsaken til ulykken.

Målet til Bane Nor er at alle usikrede overganger i Norge skal vekk. Risikoen for alvorlige ulykker er størst på usikrede planoverganger i daglig bruk av kjøretøy, og fjerning av disse prioriteres derfor høyest.

Alle usikrede planoverganger er på privat vei/grunn. På offentlig vei er alle planoverganger sikret med lyd og lys, eller lyd, lys og bom.

Nye jernbanestrekninger i Norge bygges uten planoverganger, og det er ikke tillatt med planovergang på dobbeltspor.

