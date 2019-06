Flere skadet i alvorlig trafikkulykke på E134

Til sammen fire biler er involvert, og minst to personer er kritisk skadet.

Oppdatert nå nettopp







Nødetatene rykker ved 15.30-tiden søndag ut til en alvorlig ulykke i Hjartdal i Telemark.

– Vi har akkurat kommet dit. Det er snakk om en alvorlig ulykke, og livreddende førstehjelp er hovedprioritet, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Det er to personbiler som har frontkollidert. Da VG ringte opp igjen senere opplyste politiet at også to ytterligere biler hadde kjørt av veien for å unngå de to opprinnelige bilene.

– Bilene i det opprinnelige krasjet hadde to og tre passasjerer. Det er disse som sitter fastklemt.

Til sammen er syv personer involvert. Ifølge politiet anses to av personene som kritisk skadet, mens skadeomfanget er uavklart for de andre. To personer har trolig fått lettere skader.

Ulykken skal ha funnet sted på E134. Vegtrafikksentralen opplyser at det er redusert fremkommelighet på veien.

Publisert: 30.06.19 kl. 15:55 Oppdatert: 30.06.19 kl. 16:16