Raymond Johansen: Siv Jensen lyver

Byrådet i Oslo sender regningen til bilistene, sier Siv Jensen (Frp). Løgn, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– I Oslo har staten tilbudt seg å legge opptil 15 milliarder kroner med statlige penger på bordet. Hva legger byrådet på bordet? Ingenting. De sender den lokale andelen rett videre til bilistene, sa Frp-leder Siv Jensen på radioprogrammet Politisk kvarter torsdag morgen.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, anklager finansministeren for løgn på Twitter:

– De neste fire årene får vi omtrent 6,5 milliarder fra staten. Samtidig kommer Oslo kommune selv til å bruke omtrent 8,5 milliarder på tilskudd til kollektivtrafikken, og 1,4 milliarder kommunale kroner på investeringer, sier Johansen og fortsetter:

– Så enten snakker Siv Jensen mot bedre vitende, eller så feilinformerer hun med vilje. Bompenger er et viktig tilskudd, men det er en myte at det kun er bilistene som betaler for kollektivtrafikken i Oslo.

Fornebubanen er et 50/50-prosjekt, altså tar staten halvparten av kostnadene. Byrådet har ikke bevilget egne kommunale midler til Fornebubanen.

– De sender sin halvdel av regningen til bilistene som betaler bompenger, eller de reisende som betaler billett på kollektivtrafikk, samt penger fra grunneiere, sier Siv Jensen til VG.

– Ikke i krise

74 dager før valget har Jensen lite grunn til å juble. På Vårt Lands stortingsmåling i juni, utført av Norstat, får partiet 9 prosent. Hadde det vært stortingsvalg, ville Frp mistet 11 av 26 representanter.

I flere av de store byene sliter partiet:

Oslo: 5,2 prosent

Bergen: 4,7 prosent

Kristiansand: 5,8 prosent

Stavanger: 6,3 prosent

– Er Frp inne i en krise?

– Vi er ikke i krise, sier Jensen.

– Det er aldri hyggelig å kommentere dårlige målinger, men jeg har kommentert så mange målinger i mitt liv at jeg vet at målinger er målinger og valgresultat er noe annet.

Frp-velgernes lojalitet synker, ifølge Poll of polls gjennomsnittsberegning av Norstats målinger for NRK. Fra 70,2 prosent i september 2018 til 59,3 prosent i juni.

– Planen er å drive en god valgkamp. Vi har stått ved inngangen til mange valgkamper med krevende målinger, vi. Nå handler det om å gjenvinne tilliten hos potensielle velgere.

Forhandler om bompengeløsning

Før valgkampen er i gang, håper Jensen at Frp og regjeringskameratene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet frem bompengetiltak som kan roe gemyttene i partiet.

– Nå sitter jeg på vegne av partiet og prøver å følge opp vedtaket til landsstyret. Hele poenget med de samtalene for Frp sin del å bidra til at bilistene betaler mindre bompenger. Det jobber vi med, og målet mitt er å få avklart dette før valgkampen kommer godt i gang.

– Når er det?

– Som jeg sier, vi har planer om å bli ferdig med dette så vi kan offentliggjøre hva vi eventuelt blir enige om i god tid før valget.

– Hvordan går forhandlingene?

– Jo, vi holder på. Og så pleier ikke jeg å redegjøre fra interne samtaler og forhandlinger, for de gjør seg best internt og ikke i media.

Et av kravene fra Frps landsstyre er å stoppe nye bypakker. På Politisk kvarter torsdag morgen Jensen heller om å se på finansieringen av avtalene. En del av pakkene er ikke bærekraftige, mener partilederen.

– Hovedpoenget er at Frp ønsker at det skal utvikles infrastruktur over hele landet. Det som er diskusjonen er hvordan dette skal finansieres. Det er for mange prosjekter som ikke er finansiert, og belastningen for de som er med på å betale, altså bilistene, er for høy, sier Jensen og fortsetter:

– Det er de spørsmålene vi nå sitter og diskuterer, og mitt utgangspunkt er veldig enkelt: vi må sørge for at bilistene betaler mindre bompenger.

Tror bompengepartiet kan gi drahjelp for Frp

I flere av de store byene lekker Frp velgere til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

– Jeg håper det er midlertidig og at de har lånt litt, men det er nå en gang sånn at hvis vi klarer å få til noe viser vi veldig tydelig at vi daglig kjemper for bilistenes interesser over det ganske land og holde bompengebelastningen lavest mulig. Vi er det eneste partiet på Stortinget som er opptatt av det. Nå er jeg glad for at mange flere velgere i dette landet mener det samme.

Velgerlekkasjen kan hjelpe Frp i forhandlingene, mener hun. Frp er heller ikke alene om å kjenne bompengeopprøret på oppslutningen. Arbeiderpartiet og Høyre mister også velgere til FNB i blant annet Oslo og Bergen.

– Det viser at nå er det mange velgere der ute som mener at grensen er nådd, og det er jeg glad for, for det gir meg litt mer drakraft i de forhandlingene vi nå holder på med.

Mens Frp sitter med regjeringsmakt og må stemme for bompengeprosjekter, slik de gjorde 19. juni, kan FNB love gull og nye veier. Jensen tror likevel Frp kan klare vise at de er partiet for bompengemotstandere.

– Velgerne er jo ikke dumme, de ser også hvordan det politiske landskapet er. Vi skal i hvert fall drive valgkamp med et veldig tydelig og klart budskap for at staten skal øke sin finansiering av infrastrukturbyggingen og at bompengebelastningen for bilistene må bli mindre enn i dag.

Vil slette bompengegjeld i statsbudsjettet

Frps landsmøte vedtok, til protester fra nestleder Sylvi Listhaug, at de vil bruke 100 milliarder fra oljefondet for å fjerne bompenger.

– Hvem er du enig med, landsmøtet eller regjeringen?

– Dette er Frps politikk, og så er det helt greit at Høyre ikke er enige i det. Men det er nettopp derfor jeg sa på vårt landsmøte at dette kommer vi ikke til å få flertall for. Da må vi finne noen andre svar som det er mulig å få flertall for, og som bidrar til å redusere belastningen for vanlige folk.

– Hva tenker du som finansminister om å ta 100 milliarder fra oljefondet?

– Dette er ikke regjeringens politikk, selv om Frp mener det.

– Mener du det?

– Det var et enstemmig vedtak på landsmøtet.

Et av kravene fra Frps landsstyre var å slette bompengegjeld, altså at staten skal betale ned noe av gjelden bompengeselskapene har, i stedet for at det skal kreves inn bompenger fra bilistene. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 blir 200 millioner brukt på å betale ned gjelden på tre strekninger.

– Å redusere bompengegjeld jobber vi med og gjennomfører i hvert eneste budsjett. Hvor stort det blir i neste års budsjett, det får dere vite når budsjettet kommer.

– Men det blir ikke 100 milliarder fra oljefondet, akkurat?

– Hva som ligger i statsbudsjettet for 2020 får dere vite når budsjettet kommer.

