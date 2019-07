SPYTTEMASKE: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ønsker å innføre slike spyttemasker i norske fengsler. Foto: Ruben Skarsvåg

Juss-Buss ut mot justisministerens spyttemaske-forslag

Kristoffer Vorkinn Munkeby i Juss-Buss mener spyttemaskene vil virke mot sin hensikt, og heller skape mer sinne blant de innsatte.

Nå nettopp







Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sender nå et forslag til lovendring om bruk av spyttemaske i norske fengsler. Årsaken er at fengselsbetjenter oftere blir spyttet på når de er på jobb.

Kallmyr ønsker at spyttemaskene skal bli et av tvangsmidlene fengselsbetjenter kan bruke. Juss-Buss er svært uenig i dette, og betegner det som et «klysete forslag».

– Bruk av mer makt er på ingen måte veien å gå for en tryggere arbeidshverdag for de ansatte. At Kallmyr prioriterer denne saken er ren symbolpolitikk, og fremstår som en inngripende og kortsiktig løsning, sier Kristoffer Vorkinn Munkeby medarbeider i fengselsgruppen til Juss-Buss.

les også Regjeringspartiene strides om familiegjenforening for skeive flyktninger

Vorkinn Munkeby betegner soningsforholdene i norske fengsler som kritikkverdige, og mener det skaper frustrasjon, motløshet og aggresjon hos de innsatte.

– Å sette maske på mennesker i en slik situasjon er på ingen måte en løsning på aggresjonsproblemer, men er tvert om egnet til å skape mer sinne blant de det gjelder, sier han.

REAGERER: Kristoffer Vorkinn Munkeby medarbeider i fengselsgruppen til Juss-Buss. Foto: Jussbuss

– Inngripende og nedverdigende

– Påføring av spyttemasker er et veldig inngripende og nedverdigende tvangstiltak, uavhengig om justisministeren selv anser det som et humant tvangsmiddel, sier Kristoffer Vorkinn Munkeby.

Han mener fokuset heller bør være å ta tak i de dypere problemene i fengselsvesenet, og peker på isolasjon og manglende muligheter for rehabilitering.

– Situasjonen i norske fengsler er kritisk, noe som nylig kom til uttrykk i Sivilombudsmannens særskilte melding til Stortinget i juni i år. I meldingen fremgår det at isolasjon og begrensninger i fellesskapet skjer i stort omfang, sier han.

les også Ingen Abbasi-redegjørelse fra Kallmyr før sommeren

Støtter Kallmyr

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), det største fagforbundet i kriminalomsorgen, støtter lovforslaget.

– Det er ikke sånn at man kommer til å bruke det ofte, men det gir betjenter anledning til å bruke det i visse vanskelige situasjoner, sier nestleder Tommy Fredriksen i NFF.

Han mener muligheten til å bruke spyttemaske gir større trygghet på jobb for ansatte i fengslene.

les også Stor støttemarkering for Abbasi-familien: – Vi kommer ikke til å gi oss

– Det er veldig ubehagelig å bli spyttet på, særlig i ansiktet. Både krenkelsen det medfører, og ubehaget knyttet til potensiell smitte, sier Fredriksen.

– Hva med innsatte som vil kunne oppleve det som nedverdigende å bruke spyttemaske?

– Da er alternativet å ikke spytte, så slipper man spyttemasken.

Amnesty Norge har tidligere uttalt at de ikke er prinsipielt kritiske til bruk av spyttemaske i fengsler, men presiserer at det må foreligge klare regler for bruk.

Publisert: 10.07.19 kl. 08:58