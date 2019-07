NY PÅ FLY: Babcock tok 1. juli over driften av norske ambulansefly etter Lufttransport. Foto: John Trygve Tollefsen / NTB scanpix

Flyambulansekrisen kan koste over 15 millioner – usikkert hvem som må betale

Krisetiltakene for luftambulansen er forlenget, men det er ikke klart om den nye operatøren eller skattebetalerne må ta regningen.

1. juli tok Babcock SAA over driften av ambulansefly i Norge. Flere politikere frykter tilstander som i fjor, og selskapet og Luftambulansetjenesten har satt inn ekstra fly og et militært helikopter for å holde beredskapen oppe mens pilotene får opplæring. Onsdag og torsdag ble flere av tiltakene forlenget med en uke.

Overtagelsen kan bli dyr: Luftambulansen ga i forkant et anslag på 15 millioner kroner i en begrenset periode fra 1. juli.

– For å gjøre våre eiere (de fire regionale helseforetakene) oppmerksomme på at det ville komme en utgift rundt operatørbyttet satte vi av 15 millioner kroner i vårt regnskap og informerte eierne muntlig om dette. Vi var også tydelig på at det knyttet seg stor usikkerhet til dette beløpet, sier Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten.

Fakta om ambulanseflytjenesten Det svensk-britiske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019.

Babcocks elleve fly er ferdig innredet og godkjent for flygning i Norge, og opererer fra til sammen sju ambulanseflybaser. 91 av Lufttransports piloter er ansatt i Babcock.

Ni ambulansefly er fordelt på Kirkenes, Alta (2 fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og på Gardermoen (2 fly). I tillegg kommer det et ambulanse-jetflyet på Gardermoen.

Pilotene og medisinsk personell har gjennomført trening for overgangen til de nye flyene. De to første ukene i juli må det i tillegg gjennomføres pålagt trening for besetningene ved hvert vaktbytte. Treningen omfatter inntil tre timers bakketrening og deretter noen timers flytid med instruktør – line-trening. Under den obligatoriske treningen går flyene av beredskap. Flyene kan imidlertid ta med pasienter ved akutte behov.

Under perioden med trening har Babcock leid inn et reservefly med mannskap, samt et jetfly og et propellfly med svensk mannskap der sykepleierne har norsk autorisasjon. Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF har som en ekstra forsterkning leid inn to jetfly med mannskap fra flyselskap i Norge og Danmark. Andre ambulanseressurser (helikopter, bil og båt) vil også løse oppdrag for å skjerme trening i denne perioden.

Normalberedskap er ni fly på dagtid mandag til fredag, åtte fly på lørdag til søndag og syv fly på kveld og natt hele uken.

I oppstarten er bemanningen ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø styrket. Babcock vil i denne perioden ha to teknikere til stede på hver base i første driftsuke.

Luftambulansetjenesten HF og sykehusene med medisinsk ansvar for tjenesten vil følge beredskapssituasjonen nøye. Dersom ambulanseflyenes kapasitet av ulike årsaker får svekket kapasitet i enkelte perioder, har Luftambulansetjenesten laget en utvidet tiltaksplan der flere luftambulanseressurser kan aktiveres på kort varsel. Helseforetaket har er eid og finansiert av de fire regionale helseforetakene. Kilde: Luftambulanse.no, regjeringen, NTB Vis mer vg-expand-down

Helse Nord får millionregning for helikopter

Hverken Helse Nord, Helse- og omsorgsdepartementet, Luftambulansetjenesten eller Babcock kan gi et konkret svar på VGs spørsmål om hva summen for krisetiltakene blir. Hvem som tar regningen, er ennå ikke avgjort.

– Bruken av Forsvarets helikopter vil trolig koste mellom 1–2 millioner kroner. Det blir sannsynligvis Helse Nord som kommer til å dekke dette, sier Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Det bekrefter Helse Nord. Bell-helikopteret som er i beredskap har base i Kirkenes.

– Det stemmer at vi tar regningen for Forsvarets ambulansehelikopter. Vi er glade for innsatsen Forsvaret gjør for oss, sier kommunikasjonsdirektør Kenneth Lauritsen i Helse Nord.

Helse Nord er et av fire statlige helseforetak, og har ansvar for sykehusene i regionen og at befolkningen i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard får nødvendige helsetjenester. I Helse Nord eier Luftambulansetjenesten sammen med Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Helsedepartementet: Babcock må også betale

Den nye operatøren vil også måtte ta en del av regningen.

– Babcock er ansvarlig for ambulanseflyberedskapen fra 1. juli i år. Det er derfor naturlig og riktig at selskapet betaler sin del av merkostnadene. Hvor store disse kostnadene blir totalt, er det for tidlig å si nå, sier statssekretær Erlandsen og fortsetter:

– Det viktigste nå er å sørge for god beredskap for befolkningen, så må vi komme tilbake til hvor store kostnadene ble og hvem som skal dekke hva.

Roger Solheim, mediekontakt i Babcock, sier selskapet vil ta eventuelle diskusjoner om dekning av kostnader direkte med myndighetene.

– Den store utfordringen er at 91 piloter ønsket å fortsette i tjenesten, og kom over samtidig som vi overtok. Det kreves at de gjennomgår en obligatorisk trening etter overtagelsen, for igjen å bli fullt ut operative, men dette er erfarne ambulansepiloter som flyr pasienter mens de trener, sier Solheim.

Den totale kostnaden for luftambulansetjenesten er anslått til 1,4 milliarder kroner i 2019. Det er omtrent 3,8 millioner kroner per døgn.

Luftambulansen har langt flere akutt- og hasteoppdrag til basene i Nord-Norge enn i Sør-Norge, og landsdelen var sentrum for luftambulanseopprøret i 2018.

– Det hersker ingen tvil om at vi skal ta en del av kostnadene, sier Lauritsen i Helse Nord.

– Normalen er at det fordeles mellom regionene, men den diskusjonen har vi ikke startet ennå. Nå er vi opptatte av å ha best mulig beredskap, så får vi ta det økonomiske i etterkant.

Publisert: 11.07.19 kl. 16:00 Oppdatert: 11.07.19 kl. 16:30