Jan betalte over 50.000,- for å få operert Mons (2) etter en påkjørsel

(iTromsø) For matfar Jan Solberg var det aldri et spørsmål om penger da katten hans ble alvorlig skadet. – Han er verdt alle pengene, sier han.

For cirka en måned siden ble den to og et halvt år gamle monsen Mons hardt skadet i nærheten av sitt hjem på Tomasjord.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg antar at han ble påkjørt på Tomasjord rett ved rundkjøringen. En kjenning så Mons slepe foten etter seg. Jeg fant ham i en robåt etter et par dager, som han på mirakuløst vis hadde klart å klatre opp i, selv med bare tre fungerende bein, forteller Jan Solberg, som har hatt katt hele livet, til iTromsø.

Komplisert operasjon

Det viste seg at huskatten, som kom til Solberg da han var en kattunge, hadde knekt hoftebeinet. Dette førte til at Mons måtte gjennom en operasjon hvor veterinæren skrudde inn to stålsendere, ifølge katteeieren.

– Det er en litt komplisert operasjon, antakelig noe av det mest kompliserte du gjør på en katt. Hadde den knekt ryggen så hadde vi ikke kunne gjort noe med det, men det hadde vi sjanse til nå, sier Solberg som fikk katten operert ved Anicura dyresykehus.

Totalsummen, inkludert røntgen, undersøkelser og kontroller, kom på totalt på cirka 51.000 kroner. iTromsø har fått tilgang til fakturaen fra operasjonen på 40.130 kroner og på en kontroll med røntgen på 3.994 kroner.

VERDT PENGENE: Katten Mons var uheldig og ble påkjørt. Det førte til regninger på over 50.000 kroner, ifølge matfar Jan Solberg, som er glad for at katten er på bedringens vei. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Ingen dyreforsikring

– Hvorfor valgte du å bruke så mye penger på katten din?

– Det er kompisen min, han er verdt alle pengene. Jeg er glad i dyr og det er mye godt selskap i en katt.

– Du føler ikke at han holdes «kunstig i live» etter en slik påkjenning?

– Nei, han er sikkert glad i livet han også. Dessuten tok han operasjonen veldig bra. Mons fikk smertestillende både før og etter operasjonen og kom seg på beina etter å ha holdt seg i ro i en uke, sier Solberg og fortsetter:

– Han halter litt fortsatt, så jeg er forsiktig med å sende ham ut siden det er en rev i området som han før har sprunget etter. Jeg har merket at han blir frustrert av å ikke kunne løpe ute.

– Hadde du tegnet dyreforsikring?

– Nei, men jeg angrer ikke på det. Jeg dekker hva det koster.

Gjennomføres hyppig

Bente Akselsen, daglig leder ved Anicura Dyresykehus Tromsø, hvor Mons ble operert, har jobbet som veterinær i Tromsø i 32 år. Hun sier at det stadig blir vanligere at folk velger å få gjennomført kostbare operasjoner på kjæledyrene sine.

– Dette er en trend vi ser har utviklet seg spesielt sterkt de siste fem årene i Norge. Vi har et spesialisert dyresykehus for hele Nord-Norge og ser at etterspørselen etter slike spesialistbehandlinger som denne øker stadig. Nesten daglig må vi gjennomføre slike operasjoner i Tromsø.

Akselsen forteller at skruene og platene som ble brukt i forbindelse med operasjonen på Mons er svært kostbare og dersom en lignende operasjon gjennomføres på et menneske, ville den kostet fem ganger så mye.

– Forskjellen er at menneskers helsetjenester i stor grad er offentlig finansiert. Det er den ikke for dyr og operasjonene er ganske rimelig i forhold til hva som gjøres. Dersom man ikke forsikrer dyret sitt kan det by på såpass store utgifter. Derfor anbefaler vi alle å forsikre dyrene sine, noe stadig flere gjør, da det er en forsikring mange ofte får igjen på. I likhet med hos mennesker er sjansen stor for at også dyr blir syke eller skader seg i løpet av livet.

Endrede dyreholdninger

– Dersom dette hadde skjedd for fem år siden, tror du da katten hadde blitt avlivet?

– Det vet jeg ikke, men det har skjedd noe med holdningen mot dyr i Norge. De har blitt familiemedlemmer i større grad og så langt det lar seg gjøre ønsker stort sett folk å behandle dyret sitt. Når vi velger å gjøre avanserte ting så vurderer vi naturligvis også dyrehelseperspektivet og hvilken mulighet dyret har til å bli helt frisk igjen, påpeker hun.

Akselsen mener at det ofte er en stor sjanse for at syke eller skadde dyr kan få et fullferdig liv igjen etter operasjon og/eller behandling.

– Dyr er flink til å komme seg etter operasjoner og da spesielt katter som ofte kommer seg i gang selv.

